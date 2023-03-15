Политика Трампа означает капитуляцию перед россией, — эксгенсек НАТО Расмуссен

Вредно для Украины даже выдвижение Дональда Трампа кандидатом в президенты

Победа Дональда Трампа на президентских выборах 2024 уничтожит двухпартийную поддержку Украины в США. Это, по мнению эксгенсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, станет настоящей капитуляцией перед россией.

Об этом сообщает издание Politico.

Трамп – это капитуляция.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что деятельность Дональда Трампа в случае его возвращения в Белый дом на пост президента США разрушит двухпартийную поддержку Украины.

Расмуссен назвал позицию Трампа по отношению к российско-украинской войне настоящей капитуляцией.

Негатив от самой президентской кампании

Бывший генсек НАТО, прилетевший в Вашингтон для встречи с конгрессменами по вопросам военной помощи Украине, заявил, что плохим для Украины даже не победа, а именно возможное выдвижение Трампа на президентские выборы от Республиканской партии.

"Я называю это геополитической катастрофой, если Трампа выдвинут, потому что влияние его кампании будет разрушительным (для поддержки Украины. — Ред.)", — уверен Расмуссен.

Политик отметил, что социологические опросы уже фиксируют ослабление поддержки Украины в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, несколько дней назад бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ради сохранения мира, россии следовало разрешить отобрать часть украинских территорий.

Трамп заявил, что в отличие от нынешнего президента Джо Байдена, при его правлении россия бы ничего не захватила. Однако он подчеркнул, что и сам договорился бы с кремлем, даже если пришлось бы отдать часть Украины — он бы согласился.

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