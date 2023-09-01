Политика "моя хата с краю" привела нас в ситуацию, в которой мы с 2014 года, — Буданов

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Украина обязана вмешиваться во все политические процессы других стран. Это связано с тем, что политика "моя хата с края — ничего не знаю", привела Украину к событиям 2014 года, которые сейчас имеют продолжение.

Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Натальи Мосейчук.

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По словам главы ГУР, главная роль украинской разведки в этих процессах будет заключаться в усилении влияния на все, что происходит в РФ, в частности в центре принятия решений.

"Чтобы это сделать, есть много шагов. Главное — много работать с людьми", — указал он.

Напомним, что главный руководитель службы разведки у Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил свое мнение относительно идеи переноса военных действий на территорию России. По мнению Буданова, такой подход будет интересным.

Также мы сообщали, что начальник Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что без применения военных мер невозможно вернуть Крым под украинский контроль. Он подчеркнул, что ситуация требует не только дипломатического решения.