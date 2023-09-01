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Політика "моя хата з краю" привела нас до ситуації, в якій ми з 2014 року, — Буданов

1 вересня 2023 12:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Політика "моя хата з краю" привела нас до ситуації, в якій ми з 2014 року, — Буданов
Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна має втручатися у всі політичні процеси інших країн. Це пов'язано з тим, що політика "моя хата з краю нічого не знаю", призвела Україну до подій 2014 року, які зараз мають продовження.

Про це повідомив голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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За словами глави ГУР, головна роль української розвідки у цих процесах полягатиме у посиленні впливу на все, що відбувається у РФ, зокрема у центрі прийняття рішень.

"Щоб це зробити, є багато кроків. Головне — багато працювати з людьми", — зазначив він.

Нагадаємо, що головний керівник служби розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив свою думку щодо ідеї перенесення військових дій на територію Росії. На думку Буданова, такий підхід буде цікавим.

Також ми повідомляли, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що без застосування військових заходів неможливо повернути Крим під український контроль. Він наголосив, що ситуація вимагає не лише дипломатичного рішення.

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