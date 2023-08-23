Политические партии теперь снова должны отчитываться об использовании средств: решение ВР
В Верховной Раде приняли законопроект № 9419-1, касающийся возобновления финансовой отчетности политических партий по использованию средств из госбюджета. Такой законопроект является требованием Евросоюза по пути интеграции нашего государства.
Об этом пишет издание "Бабель".
Отчеты партий
Такая отчетность была приостановлена сначала в 2020 году из-за пандемии коронавируса. А потом из-за полномасштабного вторжения РФ. Поэтому в последний раз партии подавали отчеты за третий квартал 2020 года.
"Когда закон вступит в силу, политические партии должны подать отчеты за все периоды, за которые не отчитывались, начиная с 2020 года. На это отводится 120 дней. На подачу отчетов по государственному финансированию — 90 дней", — говорится в сообщении.
В чем заключается законопроект
Кроме того, законопроект учитывает особенности по отчету партий, имеющих связь с войной. С начала российского полномасштабного вторжения шесть областей нашей страны находились в оккупации, среди них до сих пор остались те, у кого есть такой статус.
"Где партийные документы на этих территориях были потеряны или сознательно уничтожены руководителями организаций. Однако невозможность предоставить полную информацию об имуществе, доходах, расходах должны быть документально подтверждены", — отметили журналисты.
Напомним, ранее народные депутаты инициировали принятие очередного законопроекта об усилении социальной защиты украинских военнослужащих, полицейских и других представителей силового блока. Документ призван усовершенствовать механизмы денежных выплат.