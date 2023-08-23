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Политические партии теперь снова должны отчитываться об использовании средств: решение ВР

23 августа 2023 18:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Политические партии теперь снова должны отчитываться об использовании средств: решение ВР
Руководство Верховной Рады. Фото: пресс-служба ВР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Верховной Раде приняли законопроект № 9419-1, касающийся возобновления финансовой отчетности политических партий по использованию средств из госбюджета. Такой законопроект является требованием Евросоюза по пути интеграции нашего государства.

Об этом пишет издание "Бабель".

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Отчеты партий

Такая отчетность была приостановлена сначала в 2020 году из-за пандемии коронавируса. А потом из-за полномасштабного вторжения РФ. Поэтому в последний раз партии подавали отчеты за третий квартал 2020 года.

"Когда закон вступит в силу, политические партии должны подать отчеты за все периоды, за которые не отчитывались, начиная с 2020 года. На это отводится 120 дней. На подачу отчетов по государственному финансированию — 90 дней", — говорится в сообщении.

В чем заключается законопроект

Кроме того, законопроект учитывает особенности по отчету партий, имеющих связь с войной. С начала российского полномасштабного вторжения шесть областей нашей страны находились в оккупации, среди них до сих пор остались те, у кого есть такой статус.

"Где партийные документы на этих территориях были потеряны или сознательно уничтожены руководителями организаций. Однако невозможность предоставить полную информацию об имуществе, доходах, расходах должны быть документально подтверждены", — отметили журналисты.

Напомним, ранее народные депутаты инициировали принятие очередного законопроекта об усилении социальной защиты украинских военнослужащих, полицейских и других представителей силового блока. Документ призван усовершенствовать механизмы денежных выплат.

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