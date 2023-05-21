Подоляк: заявлениями о Бахмуте враг хочет перебить информационный фон

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента Украины

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, зачем Пригожин сделал заявление по Бахмуту. По убеждению Подоляка, заявлениями о взятии Бахмута намеревался перебить информационный фон по поводу визитов Президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

Об этом Михаил Подоляк заявил в эфире Национального телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Подоляк напомнил, что Пригожин подобные заявления о взятии Бахмута делает не в первый раз. Но в этот раз, по словам Подоляка, оккупантам, очевидно, нужно перебить информационный фон визитов Зеленского и жесткие заявления глав иностранных государств по поводу того, как должна закончиться война, "какая будет вооруженная поддержка Украины и что будет с Россией после того, как она проиграет".

"В Бахмуте сконцентрировано все, что у РФ было боеспособное. Все это уже уничтожено... Какими силами... они будут идти? У нас вопрос в другом — мы не можем остановиться посередине. Бахмут будет освобожден", — добавил он.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин соврал о полном захвате Бахмута с западной окраины города. Видео, которое он записал, сделано в центре, недалеко от железнодорожного вокзала, в районе, который "вагнеровцы" давно контролируют.