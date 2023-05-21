Подоляк: заявами про Бахмут ворог хоче перебити інформаційний фон

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента України

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, навіщо Пригожин зробив заяву щодо Бахмута. На переконанян Подоляка, заявами про взяття Бахмута мав намір перебити інформаційний фон з приводу візитів президента України Володимира Зеленського в Саудівську Аравію.

Про це Михайло Подоляк заявив в етері Національного телемарафону "Єдині новини".

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Подоляк нагадав, що Пригожин подібні заяви про взяття Бахмуту робить не вперше. Але цього разу, за словами Подоляка, окупантам, очевидно, потрібно перебити інформаційний фон візитів Зеленського і жорсткі заяви глав іноземних держав з приводу того, як повинна закінчитися війна, "яка буде збройна підтримка України і що буде з Росією після того, як вона програє".

"У Бахмуті сконцентровано все, що РФ мала боєздатного. Все це вже знищено... Якими силами... вони будуть йти? У нас питання в іншому — ми не можемо зупинитися посередині. Бахмут буде звільнений", — додав він.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин збрехав про повне захоплення Бахмута із західної околиці міста. Відео, яке він записав, зроблене в центрі, неподалік залізничного вокзалу, в районі, який "вагнерівці" давно контролюють.