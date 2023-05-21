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Подоляк: заявами про Бахмут ворог хоче перебити інформаційний фон

21 травня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Подоляк: заявами про Бахмут ворог хоче перебити інформаційний фон
Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, навіщо Пригожин зробив заяву щодо Бахмута.  На переконанян Подоляка, заявами про взяття Бахмута мав намір перебити інформаційний фон з приводу візитів президента України Володимира Зеленського в Саудівську Аравію.

Про це Михайло Подоляк заявив в етері Національного телемарафону "Єдині новини". 

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Подоляк нагадав, що Пригожин подібні заяви про взяття Бахмуту робить не вперше. Але цього разу, за словами Подоляка, окупантам, очевидно, потрібно перебити інформаційний фон візитів Зеленського і жорсткі заяви глав іноземних держав з приводу того, як повинна закінчитися війна, "яка буде збройна підтримка України і що буде з Росією після того, як вона програє".

"У Бахмуті сконцентровано все, що РФ мала боєздатного. Все це вже знищено... Якими силами... вони будуть йти? У нас питання в іншому — ми не можемо зупинитися посередині. Бахмут буде звільнений", — додав він.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин збрехав про повне захоплення Бахмута із західної околиці міста. Відео, яке він записав, зроблене в центрі, неподалік залізничного вокзалу, в районі, який "вагнерівці" давно контролюють.

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