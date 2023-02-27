Подоляк ответил Медведеву, который снова решил запугать мир ядерным апокалипсисом

Подоляк обвинил россиян в лицемерии

Советник главы украинской президентской канцелярии Михаил Подоляк подверг критике очередную ядерную угрозу Дмитрия Медведева. Он фактически обвинил россиян в лицемерии.

Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк написал на своей странице в Twitter.

Два вопроса для Медведева

Михаил Подоляк заметил, реагируя на очередные ядерные угрозы Дмитрия Медведева, что после каждого намека россиян к ним возникают два вопроса.

Первый вопрос, который Подоляк задал россиянам — зачем вы напали на другую страну?

Лицемерие рф

Также Михаил Подоляк отметил лицемерие российских политиков.

Они, напомнил советник Андрея Ермака, требуют предоставить им право убивать жителей другой страны. Но как только получают достойный отпор, то сразу начинают требовать не трогать их самих.

Напомним, что заместитель руководителя Совбеза россии Дмитрий Медведев начал угрожать, что, если встанет вопрос о существовании рф, под вопросом будет существование самой человеческой цивилизации.

В статье для пропагандистского издания Известия Медведев написал, что "мир без россии нам не нужен".

Добавим, что в начале февраля Медведев угрожал Украине ядерным ударом в случае деоккупации Крыма.

Фото: Офис Президента Украины