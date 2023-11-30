Подоляк ответил, действительно ли существует конфликт между Зеленским и Залужным

Советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Слуга народа

В Офисе Президента прокомментировала материал издания The Economist о якобы ухудшении отношений Президента Украины Владимира Зеленского и Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Сейчас в украинском руководстве проходят "ситуативные дискуссии", а не конфликт.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Конфликта между президентом и главнокомандующим нет

Михаил Подоляк отметил, что конфликта между Зеленским и Залужным не существует. Даже наоборот, по словам советника, чиновники находятся в "постоянной коммуникации". Он убежден, что Россия заинтересована во внутриполитических конфликтах в Украине.

"Безусловно, есть ситуация, когда нужно проводить те или иные разговоры на Ставке с учетом того, как продвигаются наши наступательные операции, какие коррективы нужно вносить, что нужно делать для того, чтобы это было эффективнее. Но еще раз подчеркиваю — эти общения происходят ежедневно в рабочем формате", — указал Подоляк.

Реакция Подоляка на обвинение Безуглой

Подоляк также прокомментировал и упреки народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в сторону Главнокомандующего Валерия Залужного. Она обвинила Залужного в отсутствии четкого планирования войны в следующем году. Он добавил, что в ОП не модерируют заявления депутатов.

"Второе — на мой взгляд, безусловно, план на 2024 год существует. Об этом говорит и президент, и сам господин Залужный. Это все понятно. С учетом опять-таки бюджета, который принят и подписан президентом и четко фиксирует, что мы будем делать с точки зрения материальных ресурсов для эффективного проведения войны. На Ставке параллельно с этим вносятся коррективы в тактику по тем или иным направлениям", — заявил советник.

Подоляк не уверен в возможности предоставления депутатам данных о ведении войны

Михаил Подоляк также отметил, что план ведения боевых действий согласовывает Ставка Верховного Главнокомандующего. Соответственно, у него есть сомнения относительно того, реально ли предоставить нардепам какие-либо сведения о планах войны.

"Третья составляющая — у нас традиционно депутаты, не только провластные, любые, хотят комментировать те или иные действия должностных лиц. Даже радикально, я бы сказал, комментировать. На мой взгляд, это неправильная стратегия, в том числе для депутатов", — подытожил Подоляк.

Статья The Economist и заявления Безуглой

В издании The Economist написали, что в Киеве растет напряжение между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Речь идет о том, что президент видит конкурента в Залужном, хотя тот не демонстрирует политические амбиции. По мнению издания, этим может воспользоваться РФ и запустить пропаганду.

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии. Главнокомандующий ВСУ эти заявления Безуглой не комментировал.

Напомним, 29 ноября появилось еще одно постановление об увольнении депутата "Слуга народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя и члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.