Подоляк відповів, чи справді існує конфлікт між Зеленським та Залужним

Радник Голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Слуга народу

В Офісі Президента прокоментувала матеріал видання The Economist про нібито погіршення відносин Президента України Володимира Зеленського і Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Наразі в українському керівництві відбуваються "ситуативні дискусії", а не конфлікт.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Конфлікту між президентом і головнокомандувачем немає

Михайло Подоляк зазначив, що конфлікту між Зеленським та Залужним не існує. Навіть навпаки, за словами радника, посадовці перебувають у "постійній комунікації". Він переконаний, що Росія зацікавлена у внутрішньополітичних конфліктах в Україні.

"Безумовно, є ситуація, коли треба проводити ті чи інші розмови на Ставці з урахуванням того, як просуваються наші наступальні операції, які корективи треба вносити, що треба робити для того, щоб це було ефективніше. Але ще раз підкреслюю — ці спілкування щоденні в робочому форматі", — вказав Подоляк.

Реакція Подоляка на звинувачення Безуглої

Подоляк також прокоментував і закиди народної депутатки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої в бік головнокомандувача Валерія Залужного. Вона звинуватила Залужного у відсутності чіткого планування війни наступного року. Він додав, що в ОП не модерують заяви депутатів.

"Друге — на мій погляд, безумовно, план на 2024 рік існує. Про це говорить і президент, і сам пан Залужний. Корективи, які треба вносити, зброя, яка нам потрібна на цьому етапі, технологічний ривок, про який говорить пан Залужний, — це все зрозуміло. З урахуванням знову ж таки бюджету, який прийнятий і підписаний президентом і чітко фіксує, що ми будемо робити з точки зору матеріальних ресурсів для ефективного проведення війни. На Ставці паралельно з цим вносяться корективи у тактику на тих чи інших напрямах", — заявив радник.

Подоляк не впевнений у можливості надання депутатам даних про ведення війни

Михайло Подоляк також зазначив, що план ведення бойових дій узгоджує Ставка Верховного Головнокомандувача. Відповідно, у нього є сумніви щодо того, чи реально надати нардепам якісь відомості про плани війни.

"Третя складова — у нас традиційно депутати, не тільки провладні, будь-які, мають бажання коментувати ті чи інші дії посадових осіб. Навіть радикально, я б сказав, коментувати. На мій погляд, це неправильна стратегія, у тому числі для депутатів", — підсумував Подоляк.

Стаття The Economist та заяви Безуглої

У виданні The Economist написали, що в Києві зростає напруга між президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Йдеться про те, що президент вбачає конкурента у Залужному, хоча той не демонструє політичних амбіцій. На думку видання, цим може скористатися РФ і запустити нову пропаганду.

Натомість народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг надати план задуму війни на 2024 рік. Тому вона вимагає відставки очільника армії. Головнокомандувач ЗСУ ці заяви Безуглої не коментував.

Нагадаємо, 29 листопада з'явилася ще одна постанова про відкликання депутатки "Слуга народу" Мар’яни Безуглої із посади заступника голови та члена Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.