Єдині новини: Подоляк рассказал, что будет с телемарафоном

Михаил Подоляк. Фото: Униан

Телемарафон "Єдині новини" ожидает переформатирование после назначения нового министра информационной политики.

Об этом на форуме "Редколлегия. Саммит" сказал помощник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте также:

"Будет новый министр информационной политики, я не беру культурную составляющую. Будет определенное переформатирование и кто-то будет отвечать. Будет условно управляющий партнер", — сказал он.

Телемарафон "Єдині новини" запустили в день полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года с целью информирования населения о ситуации в стране.

В настоящее время контент производят 6 телеканалов: Суспільне, три частных медиахолдинга "1+1 Media", "Starlight Media" и "Inter Media Group", телеканал "Рада", принадлежащий Верховной Раде Украины и Медиа Группа Украина" - "Ми - Україна". Каждая из них вещает по 6 часов и чередуется между собой.

Телемарафон "Єдині новини". Фото: medialab.online

Медиаэксперт и директор журналистской НГО "Институт массовой информации" (ИМИ). Оксана Романюк считает, что телемарафон нужно закрывать, потому что общество ему не доверяет. По ее словам, он ударил по доверию к журналистике и телевидению в частности.

Мол, Рейтинги ТВ очень просели, поэтому "Єдині новини" следует срочно закрывать", — убеждена экспертка.

В настоящее время исполняющим обязанности министра культуры и информационной политики с 28 июля 2023 года является Ростислав Карандеев. Однако из-за большого количества скандалов вряд ли его смогут назначить министром культуры.

В частности, чиновник вносил ложные данные по размеру своей зарплаты в свою декларацию, а также не задекларировал некоторые объекты недвижимости.

По словам нардепа Ярослава Железняка, новым министром культуры рассматривают Юлию Федов. Она бывший директор "Украинского культурного фонда". Однако коллега Железняка - депутат от "Слуга народа" Олег Дунда в комментарии Новини.LIVE считает такое назначение маловероятным.

Напомним, по словам заместителя председателя Финансового комитета ВРУ Ярослава Железняка, на деятельность канала "Рада", "Голос Украины" создание телесериалов в проект Государственного бюджета на 2024 год заложили 1,7 млрд грн.

В частности, на средства налогоплательщиков планируют снять около полусотни сериалов и фильмов.