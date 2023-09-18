Єдині новини: Подоляк рассказал, что будет с телемарафоном

Подоляк рассказал, что будет с телемарафоном после увольнения Ткаченко
Телемарафон "Єдині новини" ожидает переформатирование после назначения нового министра информационной политики.
Об этом на форуме "Редколлегия. Саммит" сказал помощник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Будет новый министр информационной политики, я не беру культурную составляющую. Будет определенное переформатирование и кто-то будет отвечать. Будет условно управляющий партнер", — сказал он.
Телемарафон "Єдині новини" запустили в день полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года с целью информирования населения о ситуации в стране.
В настоящее время контент производят 6 телеканалов: Суспільне, три частных медиахолдинга "1+1 Media", "Starlight Media" и "Inter Media Group", телеканал "Рада", принадлежащий Верховной Раде Украины и Медиа Группа Украина" - "Ми - Україна". Каждая из них вещает по 6 часов и чередуется между собой.
Медиаэксперт и директор журналистской НГО "Институт массовой информации" (ИМИ). Оксана Романюк считает, что телемарафон нужно закрывать, потому что общество ему не доверяет. По ее словам, он ударил по доверию к журналистике и телевидению в частности.
Мол, Рейтинги ТВ очень просели, поэтому "Єдині новини" следует срочно закрывать", — убеждена экспертка.
В настоящее время исполняющим обязанности министра культуры и информационной политики с 28 июля 2023 года является Ростислав Карандеев. Однако из-за большого количества скандалов вряд ли его смогут назначить министром культуры.
В частности, чиновник вносил ложные данные по размеру своей зарплаты в свою декларацию, а также не задекларировал некоторые объекты недвижимости.
По словам нардепа Ярослава Железняка, новым министром культуры рассматривают Юлию Федов. Она бывший директор "Украинского культурного фонда". Однако коллега Железняка - депутат от "Слуга народа" Олег Дунда в комментарии Новини.LIVE считает такое назначение маловероятным.
Напомним, по словам заместителя председателя Финансового комитета ВРУ Ярослава Железняка, на деятельность канала "Рада", "Голос Украины" создание телесериалов в проект Государственного бюджета на 2024 год заложили 1,7 млрд грн.
В частности, на средства налогоплательщиков планируют снять около полусотни сериалов и фильмов.