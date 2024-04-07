Кого уволил Зеленский в Офисе президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua

Увольнение и новые назначения в Офисе президента Украины – это свидетельство процесса перезагрузки власти, о чем раньше говорил Владимир Зеленский. Кадровые изменения необходимо, чтобы аппарат работал эффективно.

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил советник главы ОП Михаил Подоляк .

Читайте также:

Подоляк призвал спокойно относиться к увольнениям в команде президента

"Президент — это СЕО и он видит, как дальше должны развиваться события не только по линии фронта, но и в целом — с точки зрения поддержки Украины и так далее. Кроме того, президент хочет получить максимально функциональный аппарат. Два года войны, безусловно, кто-то не выдерживает темпа, кто-то не выдерживает психологических нагрузок, и президент хочет усилить команду или изменить ее с точки зрения влияния на ту или иную отрасль. Давайте спокойно к этому относиться, это перезагрузка, о которой Зеленский говорил на итоговой пресс-конференции", — отметил советник председателя ОП.

Напомним, в конце марта этого года Владимир Зеленский уволил двух заместителей руководителя Офиса президента — Алексея Днепрова и Андрея Смирнова, а также Сергея Шефира — с должности первого помощника президента.

Ранее эксперт из Института мировой политики заявил, что Зеленский и его команда готовятся к выборам 2025 года.

Также мы писали, кого еще уволили в Офисе президента и как объяснили кадровые решения.