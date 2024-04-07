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Подоляк рассказал о смысле кадровых изменений в Офисе Зеленского

7 апреля 2024 06:13
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Кого уволил Зеленский в Офисе президента
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Увольнение и новые назначения в Офисе президента Украины – это свидетельство процесса перезагрузки власти, о чем раньше говорил Владимир Зеленский. Кадровые изменения необходимо, чтобы аппарат работал эффективно.

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил советник главы ОП Михаил Подоляк .

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"Президент — это СЕО и он видит, как дальше должны развиваться события не только по линии фронта, но и в целом — с точки зрения поддержки Украины и так далее. Кроме того, президент хочет получить максимально функциональный аппарат. Два года войны, безусловно, кто-то не выдерживает темпа, кто-то не выдерживает психологических нагрузок, и президент хочет усилить команду или изменить ее с точки зрения влияния на ту или иную отрасль. Давайте спокойно к этому относиться, это перезагрузка, о которой Зеленский говорил на итоговой пресс-конференции", — отметил советник председателя ОП.

Напомним, в конце марта этого года Владимир Зеленский уволил двух заместителей руководителя Офиса президента — Алексея Днепрова и Андрея Смирнова, а также Сергея Шефира — с должности первого помощника президента.

Ранее эксперт из Института мировой политики заявил, что Зеленский и его команда готовятся к выборам 2025 года.

Также мы писали, кого еще уволили в Офисе президента и как объяснили кадровые решения.

Владимир Зеленский
Офис президента
война
Михаил Подоляк
увольнение
кадровые изменения

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