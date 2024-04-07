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Подоляк розповів про сенс кадрових змін в Офісі Зеленського

7 квітня 2024 06:13
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Кого звільнив Зеленський в Офісі президента
Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Звільнення та нові призначення в Офісі президента України — це свідчення процесу перезавантаження влади, про що раніше говорив Володимир Зеленський. Кадрові зміни необхідні, щоб апарат працював ефективно. 

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив радник голови ОП Михайло Подоляк

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"Президент — це СЕО, і він має бачення того, як далі мають розвиватися події не тільки по лінії фронту, а і в цілому — з точки зору підтримки України і так далі. Крім того, президент хоче отримати максимально функціональний апарат. Два роки війни, безумовно, хтось не витримує темпу, хтось не витримує психологічних навантажень, і президент хоче підсилити команду чи змінити її з точку зору впливу на ту чи іншу галузь. Давайте спокійно до цього відноситись, це перезавантаження, про яке Зеленський говорив на підсумковій пресконференції", — наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року Володимир Зеленський звільнив двох заступників керівника Офісу президента — Олексія Дніпрова та Андрія Смирнова, а також Сергія Шефіра — з посади першого помічника президента. 

Раніше експерт з Інституту світової політики заявив, що Зеленський та його команда готуються до виборів у 2025 році.

Також ми писали, кого іще звільнили в Офісі президента і як пояснили кадрові рішення. 

Володимир Зеленський
Офіс президента
війна
Михайло Подоляк
звільнення
кадрові зміни

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