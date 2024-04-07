Кого звільнив Зеленський в Офісі президента

Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: president.gov.ua

Звільнення та нові призначення в Офісі президента України — це свідчення процесу перезавантаження влади, про що раніше говорив Володимир Зеленський. Кадрові зміни необхідні, щоб апарат працював ефективно.

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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"Президент — це СЕО, і він має бачення того, як далі мають розвиватися події не тільки по лінії фронту, а і в цілому — з точки зору підтримки України і так далі. Крім того, президент хоче отримати максимально функціональний апарат. Два роки війни, безумовно, хтось не витримує темпу, хтось не витримує психологічних навантажень, і президент хоче підсилити команду чи змінити її з точку зору впливу на ту чи іншу галузь. Давайте спокійно до цього відноситись, це перезавантаження, про яке Зеленський говорив на підсумковій пресконференції", — наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року Володимир Зеленський звільнив двох заступників керівника Офісу президента — Олексія Дніпрова та Андрія Смирнова, а також Сергія Шефіра — з посади першого помічника президента.

Раніше експерт з Інституту світової політики заявив, що Зеленський та його команда готуються до виборів у 2025 році.

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