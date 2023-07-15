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Подоляк прокомментировал покушение на Собчак и Симоньян

15 июля 2023 23:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Подоляк прокомментировал покушение на Собчак и Симоньян
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: SCANPIX
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что фигуры Маргариты Симоньян и Ксении Собчак не имеют важности для Украины, поскольку они не оказывают влияния. Таким образом он прокомментировал новости о покушении на них.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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Комментарий Подоляка

Подоляк уточнил, что на внутренних и международных аспектах войны, а также на глобальном уходе России с мировой арены эти две личности не играют никакой значимой роли. Он выразил мнение, что их действия и вклад бессмысленны.

"Они нам совершенно точно не нужны. Они ни на что не влияют. Они не играют сегодня какую-то важную роль в том, что происходит, и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле", — говорится в сообщении. 

Советник подтвердил, что все, что Симоньян и Собчак делают, они делают для своей "достаточно странной аудитории".

Напомним, что московский Басманный суд взял под стражу семь лиц из националистических группировок, которых подозревают в организации покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Известно, что все семь обвиняемых в деле о покушении на Симоньян и Собчак обвиняются в хулиганстве.

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