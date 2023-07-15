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Подоляк прокоментував замах на Собчак та Симоньян

15 липня 2023 23:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Подоляк прокоментував замах на Собчак та Симоньян
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: SCANPIX
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що постаті Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак не мають важливості для України, оскільки вони не мають впливу. У такий спосіб він прокоментував новини про замах на них.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

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Коментар Подоляка

Подоляк уточнив, що на внутрішніх та міжнародних аспектах війни, а також на глобальному відході Росії зі світової арени ці дві особи не відіграють жодної значущої ролі. Він висловив думку, що їхні дії та внесок безглузді.

"Вони нам абсолютно точно не потрібні. Вони ні на що не впливають. Вони не відіграють сьогодні якоїсь важливої ролі в тому, що відбувається, і в рамках війни в цілому, і в рамках втрати Росією позицій у глобальному сенсі", — йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Радник підтвердив, що все, що Симоньян та Собчак роблять, вони роблять для своєї "досить дивної аудиторії".

Нагадаємо, що московський Басманний суд узяв під варту семеро осіб з націоналістичних угруповань, яких підозрюють в організації замаху на Маргариту Симоньян та Ксенію Собчак. Відомо, що всі сім обвинувачених у справі про замах на Симоньян та Собчак звинувачуються у хуліганстві.

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