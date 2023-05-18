Подоляк прокомментировал заявления России о "риторике ненависти"

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: УНИАН

Сегодня, 18 мая, Михаил Подоляк сообщил, что Россия истерит на заседании ООН. Представители страны-агрессора заявляют, что Украина заняла позицию ненависти к россиянам.

Об этом информирует советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

Читайте также:

Заявления РФ

Михаил Подоляк в четверг, 18 мая, написал в своих соцсетях, что Россия истерически взывает заявление "Риторика ненависти" на экстренном заседании ООН.

"И? Да, Украина вас ненавидит. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего — вы не знаете современных человеческих языков. Да, время вашего традиционного нытья, которое гипнотически действовало на глобальную политику, заканчивается. Да, представители России — страны серийных убийц — несомненно, выплатят все долги. Да, каждого из вас Украина получит, и не имеет значения, как именно — юридически или физически. И достаточно использовать ООН. Безусловные военные преступники не имеют международного права. Просто дождитесь своего звездного часа на трибунале", — написал советник главы Офиса Президента.

"Hate speech," Россия может hysterically в UN emergency meeting. So? Yes, Ukraine hates you. Yes, we will persecute you. Always and everywhere. Да, это не означает, что ты говоришь - вы не знаете современных человеческих языков. Yes, время своего традиционного whining, which… — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 18, 2023

Напомним, что советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал о "неадекватных акцентах", которые отвлекают внимание от реально важных моментов во время войны.

В ООН посчитали, сколько средств нужно Украине для восстановления своей инфраструктуры. В организации считают, что для этого необходимо не менее 411 млрд долларов.