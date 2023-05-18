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Подоляк прокомментировал заявления России о "риторике ненависти"

18 мая 2023 12:50
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Подоляк прокомментировал заявления России о "риторике ненависти"
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: УНИАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 18 мая, Михаил Подоляк сообщил, что Россия истерит на заседании ООН. Представители страны-агрессора заявляют, что Украина заняла позицию ненависти к россиянам.

Об этом информирует советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

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Михаил Подоляк в четверг, 18 мая, написал в своих соцсетях, что Россия истерически взывает заявление "Риторика ненависти" на экстренном заседании ООН.

"И? Да, Украина вас ненавидит. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего — вы не знаете современных человеческих языков. Да, время вашего традиционного нытья, которое гипнотически действовало на глобальную политику, заканчивается. Да, представители России — страны серийных убийц — несомненно, выплатят все долги. Да, каждого из вас Украина получит, и не имеет значения, как именно — юридически или физически. И достаточно использовать ООН. Безусловные военные преступники не имеют международного права. Просто дождитесь своего звездного часа на трибунале", — написал советник главы Офиса Президента.

Напомним, что советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал о "неадекватных акцентах", которые отвлекают внимание от реально важных моментов во время войны.

В ООН посчитали, сколько средств нужно Украине для восстановления своей инфраструктуры. В организации считают, что для этого необходимо не менее 411 млрд долларов.

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