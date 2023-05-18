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Подоляк прокоментував заяви Росії про "риторику ненависті"

18 травня 2023 12:50
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Подоляк прокоментував заяви Росії про "риторику ненависті"
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 18 травня, Михайло Подоляк повідомив, що Росія істерить на засіданні ООН. Представники країни-агресора заявляють, що Україна зайняла позицію ненависті до росіян. 

Про це інформує радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

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Михайло Подоляк у четвер, 18 травня, написав у своїх соцмережах, що Росія істерично волає заяву "Риторика ненависті" на екстреному засіданні ООН.

"І? Так, Україна вас ненавидить. Так, ми переслідуватимемо вас. Завжди і скрізь. Так, з вами розмовляти нема чого — ви не знаєте сучасних людських мов. Так, час вашого традиційного скиглення, який гіпнотично діяв на глобальну політику, закінчується. Так, представники Росії — країни серійних вбивць — безсумнівно, виплатять всі борги. Так, кожного з вас Україна дістане, і не має значення, як саме — юридично чи фізично. І досить використовувати ООН. Безумовні військові злочинці не мають міжнародного права. Просто дочекайтеся своєї зіркової години на трибуналі", — написав радник голови Офісу Президента.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів про "неадекватні акценти", які відвертають увагу від реально важливих моментів під час війни.

В ООН порахували, скільки коштів потрібно Україні для відновлення своєї інфраструктури. В організації вважають, що для цього необхідно щонайменше 411 млрд доларів.

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