Подоляк прокоментував заяви Росії про "риторику ненависті"

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: УНІАН

Сьогодні, 18 травня, Михайло Подоляк повідомив, що Росія істерить на засіданні ООН. Представники країни-агресора заявляють, що Україна зайняла позицію ненависті до росіян.

Про це інформує радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

Читайте також:

Заяви РФ

Михайло Подоляк у четвер, 18 травня, написав у своїх соцмережах, що Росія істерично волає заяву "Риторика ненависті" на екстреному засіданні ООН.

"І? Так, Україна вас ненавидить. Так, ми переслідуватимемо вас. Завжди і скрізь. Так, з вами розмовляти нема чого — ви не знаєте сучасних людських мов. Так, час вашого традиційного скиглення, який гіпнотично діяв на глобальну політику, закінчується. Так, представники Росії — країни серійних вбивць — безсумнівно, виплатять всі борги. Так, кожного з вас Україна дістане, і не має значення, як саме — юридично чи фізично. І досить використовувати ООН. Безумовні військові злочинці не мають міжнародного права. Просто дочекайтеся своєї зіркової години на трибуналі", — написав радник голови Офісу Президента.

"Hate speech," Russia yells hysterically at a UN emergency meeting. So? Yes, Ukraine hates you. Yes, we will persecute you. Always and everywhere. Yes, there is nothing to talk to you about - you don't know modern human languages. Yes, the time of your traditional whining, which… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 18, 2023

Нагадаємо, що радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів про "неадекватні акценти", які відвертають увагу від реально важливих моментів під час війни.

В ООН порахували, скільки коштів потрібно Україні для відновлення своєї інфраструктури. В організації вважають, що для цього необхідно щонайменше 411 млрд доларів.