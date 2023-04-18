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Подоляк прокомментировал "спецтур" Путина временно оккупированными территориями

18 апреля 2023 12:21
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Подоляк прокомментировал "спецтур" Путина временно оккупированными территориями
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 18 апреля, Михаил Подоляк написал, что деградация Путина за год поразительна, ведь теперь всем безразлично его слова. Все воспринимают его как автора массовых убийств.

Об этом информирует советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

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На слова Путина всем стало безразлично

"Эволюция (деградация) Путина поражает. Год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня — безразлично. Такого политического субъекта нет. Есть "спецтур" автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями. Чтобы напоследок насладиться преступлениями "своих", — заявил Михаил Подоляк.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Белоруссия предлагает Украине "прекратить огонь и сесть за стол переговоров". Он заверил, что Минск заинтересован в проигрыше Украины, потому пытается позиционировать себя как мирного посредника.

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