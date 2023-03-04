Михаил Подоляк объяснил цель встречи с Instagram-блогерами

Советник ОП заявил, что такие встречи с блогерами будут и дальше

Михаил Подоляк рассказал о встрече с украинскими блогерами. Политик заверил, что им не вручали никакие государственные награды.

Соответствующее обращение советник главы Офиса президента опубликовал в своем Instagram.

Скандальная встреча и "награждение"

Михаил Подоляк заявил, что действительно встреча с блогерами была и будет, ведь война россии против Украины имеет и информационную составляющую, и блоггеры имеют определенное влияние в соцсетях и могут там бороться с российской пропагандой.

"Поэтому мы должны привлекать все инструменты для противодействия российскому влиянию в Украине и мире… На мой взгляд, сообщество блогеров должно быть на одной волне — прогосударственной и проукраинской", — отмечает он.

Однако самый большой резонанс набрала ситуация с "награждениями" от ГУР, о котором в своем Instagram рассказала скандальная блогерша Ксюша Манекен.

Впрочем, советник главы ОП заявил, что никаких "награждений" от разведки не было, и вообще за них отвечают разные ведомства, а не только Офис президента или ГУР.

"Это абсолютно невозможно. За награждение военных и волонтеров отвечают разные ведомства. Поэтому поставьте на этом огромную точку", — подчеркнул Подоляк.

Что известно о Ксюше Манекен

Оксана Волощук — уроженка Кременчуга. В одном из интервью она призналась, что в 15-летнем возрасте стала жертвой сексуального насилия.

Когда ей исполнилось 19 лет в связи с финансовыми проблемами, Ксюша, как она себя называет, начала заниматься деятельностью в сфере эскортных услуг. При этом она отмечала, что никогда не имела интимных отношений с мужчинами за деньги, а только "занималась сопровождением" состоятельных мужчин на светских мероприятиях и вечеринках.

Среди "клиентов" Ксюши были, в частности, арабские шейхи, и некоторое время она провела в Дубае (ОАЭ).

Через три года экс-эскортница открыла собственное брачное агентство, благодаря которому зарабатывала на жизнь. В то же время начала активно вести блог в Instagram, где сейчас за ее профилем следят 413 тысяч подписчиков.

Из опубликованных в ее Instagram фото поклонники блогера в свое время заключили, что она находится в отношениях с украинским диджеем Тимуром Трушковским. Но вскоре их общие фото исчезли.

Фото, которые публикует 30-летняя Ксюша Манекен, носят преимущественно эротический характер, а общается в соцсети и на публике она исключительно на русском языке. Собственно, это и стало одним из упреков в ее адрес.

Напомним, ранее мы писали, что блогерша Ксюша Манекен, которая отличилась своими одиозными заявлениями о Крыме, рассказала в своих сторис, что получила государственную награду от украинской разведки.