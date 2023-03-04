Михайло Подоляк пояснив мету зустрічі з Instagram-блогерами

Подоляк прокоментував скандал щодо нагородження блогерки Манекен, якій "однаково, чий Крим"
Михайло Подоляк розповів про зустріч із українськими блогерами. Політик запевнив, що їм не вручали жодних державних нагород.
Відповідне звернення радник голови Офісу президента опублікував у своєму Instagram.
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Скандальна зустріч та "нагородження"
Михайло Подоляк заявив, що дійсно, зустріч із блогерами була і буде, адже війна росії проти України має й інформаційний складник, і блогери мають певний вплив у соцмережах і можуть там боротися із російською пропагандою.
"Тому ми повинні залучати всі інструменти для протидії російському впливу в Україні та світі… На мій погляд, спільнота блогерів має бути на одній хвилі — продержавницькій і проукраїнській", — зазначає він.
Однак найбільший резонанс набрала ситуація із "нагородженнями" від ГУР, про яке у своєму Instagram розповіла скандальна блогерка Ксюша Манекен.
Втім, радник голови ОП заявив, що ніяких "нагороджень" від розвідки не було, і взагалі, за них відповідають різні відомства, а не лише Офіс президента чи ГУР.
"Це абсолютно неможливо. За нагородження військових і волонтерів відповідають різні відомства. Тому поставте на цьому величезну крапку", — наголосив Подоляк.
Що відомо про Ксюшу Манекен
Оксана Волощук — уродженка Кременчука. В одному з інтерв’ю вона зізналася, що в 15-річному віці стала жертвою сексуального насилля.
Коли їй виповнилося 19 років у зв'язку з фінансовими проблемами Ксюша, як вона себе називає, почала займатися діяльністю у сфері ескортних послуг. При цьому вона наголошувала, що ніколи не мала інтимних стосунків з чоловіками за гроші, а лише "займалася супроводом" заможних чоловіків на світських заходах і вечірках.
Серед "клієнтів" Ксюші були, зокрема, арабські шейхи, і певний час вона провела в Дубаї (ОАЕ).
Через три роки ексескортниця відкрила власне шлюбне агентство, завдяки якому заробляла на життя. Водночас почала активно вести блог в Instagram, де зараз за її профілем стежать 413 тисяч підписників.
З опублікованих в її Instagram фото шанувальники блогерки свого часу зробили висновок, що вона перебуває у стосунках з українським діджеєм Тимуром Трушковським. Але невдовзі їхні спільні фото зникли.
Фото, які публікує 30-річна Ксюша Манекен, мають переважно еротичний характер, а спілкується в соцмережі та на публіці вона виключно російською мовою. Власне, це й стало одним із закидів на її адресу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Ксюша Манекен, яка відзначилася своїми одіозними заявами про Крим, розповіла у своїх сторіс, що отримала державну нагороду від української розвідки.