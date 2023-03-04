Михайло Подоляк пояснив мету зустрічі з Instagram-блогерами

Радник ОП заявив, що такі зустрічі з блогерами будуть і надалі

Михайло Подоляк розповів про зустріч із українськими блогерами. Політик запевнив, що їм не вручали жодних державних нагород.

Відповідне звернення радник голови Офісу президента опублікував у своєму Instagram.

Скандальна зустріч та "нагородження"

Михайло Подоляк заявив, що дійсно, зустріч із блогерами була і буде, адже війна росії проти України має й інформаційний складник, і блогери мають певний вплив у соцмережах і можуть там боротися із російською пропагандою.

"Тому ми повинні залучати всі інструменти для протидії російському впливу в Україні та світі… На мій погляд, спільнота блогерів має бути на одній хвилі — продержавницькій і проукраїнській", — зазначає він.

Однак найбільший резонанс набрала ситуація із "нагородженнями" від ГУР, про яке у своєму Instagram розповіла скандальна блогерка Ксюша Манекен.

Втім, радник голови ОП заявив, що ніяких "нагороджень" від розвідки не було, і взагалі, за них відповідають різні відомства, а не лише Офіс президента чи ГУР.

"Це абсолютно неможливо. За нагородження військових і волонтерів відповідають різні відомства. Тому поставте на цьому величезну крапку", — наголосив Подоляк.

Що відомо про Ксюшу Манекен

Оксана Волощук — уродженка Кременчука. В одному з інтерв’ю вона зізналася, що в 15-річному віці стала жертвою сексуального насилля.

Коли їй виповнилося 19 років у зв'язку з фінансовими проблемами Ксюша, як вона себе називає, почала займатися діяльністю у сфері ескортних послуг. При цьому вона наголошувала, що ніколи не мала інтимних стосунків з чоловіками за гроші, а лише "займалася супроводом" заможних чоловіків на світських заходах і вечірках.

Серед "клієнтів" Ксюші були, зокрема, арабські шейхи, і певний час вона провела в Дубаї (ОАЕ).

Через три роки ексескортниця відкрила власне шлюбне агентство, завдяки якому заробляла на життя. Водночас почала активно вести блог в Instagram, де зараз за її профілем стежать 413 тисяч підписників.

З опублікованих в її Instagram фото шанувальники блогерки свого часу зробили висновок, що вона перебуває у стосунках з українським діджеєм Тимуром Трушковським. Але невдовзі їхні спільні фото зникли.

Фото, які публікує 30-річна Ксюша Манекен, мають переважно еротичний характер, а спілкується в соцмережі та на публіці вона виключно російською мовою. Власне, це й стало одним із закидів на її адресу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Ксюша Манекен, яка відзначилася своїми одіозними заявами про Крим, розповіла у своїх сторіс, що отримала державну нагороду від української розвідки.