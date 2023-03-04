Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Подоляк прокоментував скандал щодо нагородження блогерки Манекен, якій "однаково, чий Крим" arrow

Подоляк прокоментував скандал щодо нагородження блогерки Манекен, якій "однаково, чий Крим"

4 березня 2023 22:00
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Михайло Подоляк пояснив мету зустрічі з Instagram-блогерами
Радник ОП заявив, що такі зустрічі з блогерами будуть і надалі
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Михайло Подоляк розповів про зустріч із українськими блогерами. Політик запевнив, що їм не вручали жодних державних нагород.

Відповідне звернення радник голови Офісу президента опублікував у своєму Instagram.

Читайте також:

Скандальна зустріч та "нагородження"

Михайло Подоляк заявив, що дійсно, зустріч із блогерами була і буде, адже війна росії проти України має й інформаційний складник, і блогери мають певний вплив у соцмережах і можуть там боротися із російською пропагандою.

"Тому ми повинні залучати всі інструменти для протидії російському впливу в Україні та світі… На мій погляд, спільнота блогерів має бути на одній хвилі — продержавницькій і проукраїнській", — зазначає він.

Однак найбільший резонанс набрала ситуація із "нагородженнями" від ГУР, про яке у своєму Instagram розповіла скандальна блогерка Ксюша Манекен.

Втім, радник голови ОП заявив, що ніяких "нагороджень" від розвідки не було, і взагалі, за них відповідають різні відомства, а не лише Офіс президента чи ГУР.

"Це абсолютно неможливо. За нагородження військових і волонтерів відповідають різні відомства. Тому поставте на цьому величезну крапку", — наголосив Подоляк.

Що відомо про Ксюшу Манекен

Оксана Волощук — уродженка Кременчука. В одному з інтерв’ю вона зізналася, що в 15-річному віці стала жертвою сексуального насилля.

Коли їй виповнилося 19 років у зв'язку з фінансовими проблемами Ксюша, як вона себе називає, почала займатися діяльністю у сфері ескортних послуг. При цьому вона наголошувала, що ніколи не мала інтимних стосунків з чоловіками за гроші, а лише "займалася супроводом" заможних чоловіків на світських заходах і вечірках. 

Серед "клієнтів" Ксюші були, зокрема, арабські шейхи, і певний час вона провела в Дубаї (ОАЕ).

Через три роки ексескортниця відкрила власне шлюбне агентство, завдяки якому заробляла на життя. Водночас почала активно вести блог в Instagram, де зараз за її профілем стежать 413 тисяч підписників. 

З опублікованих в її Instagram фото шанувальники блогерки свого часу зробили висновок, що вона перебуває у стосунках з українським діджеєм Тимуром Трушковським. Але невдовзі їхні спільні фото зникли. 

Фото, які публікує 30-річна Ксюша Манекен, мають переважно еротичний характер, а спілкується в соцмережі та на публіці вона виключно російською мовою. Власне, це й стало одним із закидів на її адресу.  

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Ксюша Манекен, яка відзначилася своїми одіозними заявами про Крим, розповіла у своїх сторіс, що отримала державну нагороду від української розвідки.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

21:40Влітку в Гаазі запрацює Міжнародний центр з розслідування злочинів рф в Україні

Новина з відео

21:20Перша леді розповіла про жахливі сексуальні злочини росіян в Україні

Новина з фото

21:00 Окупанти цілий день обстрілювали Дніпропетровщину: вбито двоє людей

Новина з фото

20:36 ЗМІ дізнались, яким буде новий iPhone 15 та від якої "фішки" відмовились виробники

Новина з відео

20:21 ТОП-10 найцікавіших фільмів березня: які жанри увійшли до списку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:19 Уряд активно працює над механізмом конфіскації активів рф, — Шмигаль

20:04 Цільова мобілізація в Україні: що це та кого можуть призвати

20:00 Чи допомагає часник боротись з вірусними інфекціями: медики розвінчують міфи

19:55 Реакція на заяви відомого стендап коміка: Кабмін перегляне умови виїзду чоловіків за кордон

Новина з фото

19:47 Зеленський розповів, як Україна житиме поруч з росією після війни

Новина з відео

21:20Перша леді розповіла про жахливі сексуальні злочини росіян в Україні

Новина з відео

20:21 ТОП-10 найцікавіших фільмів березня: які жанри увійшли до списку

Новина з відео

19:25 Жительці Донеччини не дають пенсію без паспорта рф: аудіоперехоплення

Новина з відео

18:40"Співпраця з ЄС буде ще змістовнішою": Зеленський звернувся до українців

Новина з відео

18:23 Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад: швидке відновлення — символ нашої незламності

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:40 Вийшов трейлер гри RPG The Thaumaturge про захоплену росією Польщу

Новина з відео

16:00 Літній сезон: вільних пляжів в Одесі стає все менше

Новина з відео

14:59 Невеликий сніг із дощем та пориви вітру: синоптики розповіли про погоду на завтра

Новина з відео

14:47 На Сонці стався великий спалах: чим це небезпечно

Новина з відео

13:18 Скільки українців скористалися чат-ботом "єВорог": у Мінцифрі назвали шокуючі цифри

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

08:002023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Новина з фото

19:49Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:45Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

18:00"Ляпас росії": соловйов, захарова та скабєєва не припиняють істерики через "українську ДРГ" на Брянщині

Ексклюзив

17:00Під Бахмутом загинув український пілот: яким був захисник неба Віктор Волинець

16:44Останній сезон Гамільтона, феномен Алонсо: топ три прогнози на сезон у Формулі-1

Актуальне по темі

None 4 Березень 22:06

Влітку в Гаазі запрацює Міжнародний центр з розслідування злочинів рф в Україні

None 4 Березень 21:29

Перша леді розповіла про жахливі сексуальні злочини росіян в Україні

None 4 Березень 21:24

Окупанти цілий день обстрілювали Дніпропетровщину: вбито двоє людей

None 4 Березень 21:22

ЗМІ дізнались, яким буде новий iPhone 15 та від якої "фішки" відмовились виробники

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB