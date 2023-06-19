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Подоляк объяснил, какую роль в нынешней России играет Пригожин

19 июня 2023 15:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Подоляк объяснил, какую роль в нынешней России играет Пригожин
Советник Андрея Ермака Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российский конфликт Пригожина с Шойгу и Кадыровым — это лишь начало смутных времен в России. Но сам владелец ЧВК "Вагнер" вряд ли получит в этой смуте какие-нибудь дивиденды.

Об этом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью "РБК-Украина".

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Сталкер Пригожин

По словам Подоляка, конфликт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с кремлевской элитой, в частности с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, не является спектаклем — это начало новых смутных времен в России.

"Это сталкер, который начинает эти процессы", — так охарактеризовал роль Пригожина советник Андрея Ермака.

Но сам Евгений Пригожин, вероятно, не получит никаких дивидендов, потому что у него нет собственной политической системы, только военная.

Новая реальность России

Михаил Подоляк отметил, что нынешний конфликт является лишь предтечей будущего РФ, где будет огромное количество групп, которые будут конфликтовать и будут договариваться между собой после ухода от власти Владимира Путина.

"Пригожин наиболее осознает происходящее непосредственно в войне. Он понимает, какие будут последствия уже в ближайшем будущем", — подчеркнул советник руководителя президентской канцелярии.

Напомним, британская разведка подчеркнула, что 1 июля станет ключевой датой в противостоянии владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с министерством обороны России. В этот день должен завершиться процесс подписания всеми добровольцами контрактов с военным ведомством Кремля.

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