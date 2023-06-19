Подоляк объяснил, какую роль в нынешней России играет Пригожин
Российский конфликт Пригожина с Шойгу и Кадыровым — это лишь начало смутных времен в России. Но сам владелец ЧВК "Вагнер" вряд ли получит в этой смуте какие-нибудь дивиденды.
Об этом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью "РБК-Украина".
Сталкер Пригожин
По словам Подоляка, конфликт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с кремлевской элитой, в частности с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, не является спектаклем — это начало новых смутных времен в России.
"Это сталкер, который начинает эти процессы", — так охарактеризовал роль Пригожина советник Андрея Ермака.
Но сам Евгений Пригожин, вероятно, не получит никаких дивидендов, потому что у него нет собственной политической системы, только военная.
Новая реальность России
Михаил Подоляк отметил, что нынешний конфликт является лишь предтечей будущего РФ, где будет огромное количество групп, которые будут конфликтовать и будут договариваться между собой после ухода от власти Владимира Путина.
"Пригожин наиболее осознает происходящее непосредственно в войне. Он понимает, какие будут последствия уже в ближайшем будущем", — подчеркнул советник руководителя президентской канцелярии.
Напомним, британская разведка подчеркнула, что 1 июля станет ключевой датой в противостоянии владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с министерством обороны России. В этот день должен завершиться процесс подписания всеми добровольцами контрактов с военным ведомством Кремля.