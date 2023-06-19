Подоляк пояснив, яку роль у нинішній Росії відіграє Пригожин

Радник Андрія Єрмака Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента

Російський конфлікт Пригожина із Шойгу і Кадировим — це лише початок смутних часів у Росії. Але сам власник ПВК "Вагнер" навряд чи отримає в цій смуті якісь дивіденди.

Про це радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив у інтерв’ю "РБК-Україна".

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Сталкер Пригожин

За словами Подоляка, конфлікт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з кремлівською елітою, зокрема з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і главою Чечні Рамзаном Кадировим, не є спектаклем — це початок нових смутних часів у Росії.

"Це сталкер, який починає ці процеси", — так охарактеризував роль Пригожина радник Андрія Єрмака.

Але сам Євген Пригожин, імовірно, не отримає жодних дивідендів, бо не має власної політичної системи, тільки військову.

Нова реальність Росії

Михайло Подоляк зазначив, що нинішній конфлікт є лише предтечею майбутнього РФ, де буде величезна кількість груп впливу, які конфліктуватимуть і домовлятимуться між собою після відходу від влади Володимира Путіна.

"Пригожин найбільш свідомий того, що відбувається безпосередньо у війні. Він розуміє, які будуть наслідки вже в найближчому майбутньому", — наголосив радник керівника президентської канцелярії.

Нагадаємо, британська розвідка наголосила, що 1 липня стане ключовою датою у протистоянні власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з міністерством оборони Росії. Того дня має завершитися процес підписання усіма добровольцями контрактів із військовим відомством Кремля.