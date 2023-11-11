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Подоляк объяснил, почему до сих пор нет 12 пакета санкций против РФ

11 ноября 2023 20:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подоляк объяснил, почему до сих пор нет 12 пакета санкций против РФ
Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник Офиса Президент Украины Михаил Подоляк объяснил, почему до сих пор нет 12 пакета санкций против России. По его словам, некоторые страны не готовы психологически окончательно разорвать все экономические связи с РФ.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эфире телемарафона.

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Подоляк подчеркнул, что в РФ до сих пор работают на потребительском рынке компании с юрисдикцией, например, европейской.

"Они там зарабатывают деньги, и им безразлично, что эти деньги облагаются налогами российским бюджетом, а потом за эти деньги нанимают мобилизованных, которых отправляют убивать украинцев. Им все равно", — добавил он.

Напомним, страны Европейского Союза в скором времени начнут рассматривать новый комплекс ограничительных мер в отношении России, нацеленный на прекращение торговли алмазами. В частности, ЕС рассмотрит 12 пакет санкций на следующей неделе.

Также мы писали, что Британское агентство уголовных расследований заявило, что Россия использует золото для обхода санкций. Золото из страны-агрессорки все чаще завозится в страны, где нет соответствующего эмбарго.

Добавим, российские торговые компании продолжают закупать оружие из Европы и США, несмотря на санкции. Значительная часть этого оружия идет на войну против Украины.

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