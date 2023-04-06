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Подоляк окреслив позицію Банкової щодо переговорів з росією та питання Криму

6 квітня 2023 18:39
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Михайло Подоляк
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не піде на будь-які територіальні поступки росії. Зокрема, він наголосив, що Україна не буде домовлятись з росіянами щодо майбутнього окупованого Криму.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter. 

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Позиція України

Радник Банкової наголосив, що підставою для переговорів з росією може бути повне виведення окупаційних військ з території України. 

"Про базове. Підставою для проведення реальних переговорів з рф є повноцінне виведення російських збройних угруповань за міжнародно визнані кордони України 1991 року. Включно з Кримом", — написав він. 

Подоляк додав, що про будь-які територіальні поступки чи торг "нашими суверенними правами не може йти мови".

Зазначимо, що раніше один з радників Президента Володимира Зеленського Андрій Сибіга в інтерв'ю Financial Times заявив, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з росією, якщо ЗСУ досягнуть кордону окупованого росією півострова.

"Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання... Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Криму) нашою армією", — сказав він.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що розпочата росією широкомасштабна війна створила передумови для можливого звільнення Криму вже зараз. У росії немає ресурсів втримати Крим, Донецьк і Луганськ. 

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