Подоляк назвал пожар в здании ФСБ конфликтом внутри страны

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк

Пожар в здании Пограничной службы ФСБ в Ростове является одним из факторов, свидетельствующих о возможности перехода России к конфликту внутри государства.

Об этом сообщил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter.

Реакция Подоляка

Подоляк отметил, что любое горящее или взрывающееся здание ФСБ в России, включая Ростовскую область, указывает на панические настроения и ослабление силового контроля, что может привести к внутреннему конфликту. Он подчеркнул, что Украина не вмешивается в подобные события, однако с интересом наблюдает за ними.

"Любое здание ФСБ, которое горит или взрывается в рф, в частности в Ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода рф к большому внутреннему конфликту", — написал он.

Напомним, сегодня, 16 марта, в россии произошел очередной масштабный пожар. В городе Ростов-на-Дону горело здание управления пограничной службы ФСБ.

Также мы писали, что 13 марта в московской области вспыхнул пожар. В Одинцово горел склад.

Добавим, недавно в москве возник пожар в девятиэтажном доме по улице Академика Королева, 13. По данным СМИ, в этом помещении расположен офис российского пропагандистского телеканала "Спас".