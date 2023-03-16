Подоляк назвав пожежу у будівлі ФСБ конфліктом усередині країни
Пожежа у будівлі Прикордонної служби ФСБ у Ростові є одним із факторів, що свідчать про можливість переходу росії до конфлікту всередині держави.
Про це повідомив радник Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter.
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Реакція Подоляка
Подоляк зазначив, що будь-яка будівля ФСБ, що горить або вибухає в рф, включаючи Ростовську область, вказує на панічні настрої та послаблення силового контролю, що може призвести до внутрішнього конфлікту. Він наголосив, що Україна не втручається у подібні події, проте з цікавістю спостерігає за ними.
"Будь-яка будівля ФСБ, яка горить або вибухає в росії, зокрема в Ростовській області, однозначно вказує на те, що це прояв панічних настроїв, послаблення силового контролю і переходу рф до великого внутрішнього конфлікту", — написав він.
Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, в росії сталася чергова масштабна пожежа. У місті Ростов-на-Дону горіла будівля управління прикордонної служби ФСБ.
Також ми писали, що 13 березня в московській області спалахнула пожежа. В Одінцово горів склад.
Додамо, нещодавно в москві виникла пожежа у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Академіка Корольова, 13. За даними ЗМІ, у цьому приміщенні розташований офіс російського пропагандистського телеканалу "Спас".