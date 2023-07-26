Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Фото: росСМИ

Претендент на пост президента США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший призвал к активизации дипломатического диалога с Россией. При этом Кеннеди выразил опасения по поводу текущих отношений между США и Россией, назвав их практически военными.

Об этом пишет Eadaily.

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Кеннеди-младший упомянул, что у российской стороны значительный запас ядерных боеголовок, превышающий американский, и это должно вызвать тревогу в Вашингтоне.

Вспоминая своего дядю и его дружбу с Хрущевым, Кеннеди выразил мнение, что роль СССР во Второй мировой войне была огромной, и именно советские войска сделали ключевой вклад в победу над нацизмом.

Он также заметил, что за последний год ни один представитель американской стороны не встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Кеннеди подчеркнул важность восстановления диалога, ссылаясь на уроки, полученные от его дяди.

Что известно про Роберта Кеннеди

Роберт Кеннеди-младший, 69 лет является потомком знаменитой династии Кеннеди. Он — сын Роберта Ф. Кеннеди, сенатора, убитого в покушении, и племянник Джона Ф. Кеннеди, президента США. Обладая юридическим образованием, Кеннеди прославился как стойкий защитник природы и оппонент вакцинации. В 2021 году из-за "многократного размещения неточной информации" его профиль был удален с Instagram.

Кроме этого, Кеннеди является сооснователем юридической компании, занимающейся вопросами экологии. Одним из его заслуг в области охраны окружающей среды является проект по очищению реки Гудзон в Нью-Йорке.

Напомним, что президент США Джо Байден не одобрял и не поддерживал тайные встречи, которые проводили бывшие американские чиновники с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Также его поддержки не было в каких-либо других потенциальных переговорах о завершении войны в Украине.