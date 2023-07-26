Кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший. Фото: росЗМІ

Претендент на пост президента США від Демократичної партії Роберт Кеннеді-молодший закликав до активізації дипломатичного діалогу з Росією. При цьому Кеннеді висловив побоювання щодо поточних відносин між США та Росією, назвавши їх практично військовими.

Про це пише Eadaily.

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Кеннеді-молодший згадав, що російська сторона має значний запас ядерних боєголовок, що перевищує американський, і це має викликати тривогу у Вашингтоні.

Згадуючи свого дядька та його дружбу з Хрущовим, Кеннеді висловив думку, що роль СРСР у Другій світовій війні була величезною, і саме радянські війська зробили ключовий внесок у перемогу над нацизмом.

Він також зазначив, що за останній рік жоден представник американської сторони не зустрічався з російським лідером Володимиром Путіним. Кеннеді наголосив на важливості відновлення діалогу, посилаючись на уроки, отримані від його дядька.

Що відомо про Роберта Кеннеді

Роберт Кеннеді-молодший, 69 років, є нащадком знаменитої династії Кеннеді. Він - син Роберта Ф. Кеннеді, сенатора, вбитого в замаху, і племінник Джона Ф. Кеннеді, президента США. Маючи юридичну освіту, Кеннеді прославився як стійкий захисник природи та опонент вакцинації. У 2021 році через "багаторазове розміщення неточної інформації" його профіль було видалено з Instagram.

Крім цього, Кеннеді є співзасновником юридичної компанії, яка займається питаннями екології. Одним із його заслуг у галузі охорони навколишнього середовища є проєкт з очищення річки Гудзон у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден не схвалював і не підтримував таємних зустрічей, які проводили колишні американські чиновники з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Також його підтримки не було в якихось інших потенційних переговорах щодо завершення війни в Україні.