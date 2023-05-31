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Южная Корея впервые рассмотрит закон об однополых браках

31 мая 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Южная Корея впервые рассмотрит закон об однополых браках
Акция протеста ЛГБТ в столице Южной Кореи Фото: Reuters/Heo Ran/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Парламент Южной Кореи рассмотрит вопрос однополых браков на пленарном заседании. Впрочем, шансы быть принятым у этого законопроекта невелики.

Об этом сообщает The Guardian.

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Впервые в парламенте

В парламент Южной Кореи впервые в истории этой страны был внесен законопроект о признании однополых браков.

Инициатором этого законопроекта является представитель небольшой оппозиционной Партии справедливости.

Соавторами являются 12 законодателей от всех основных партий, представленных в южнокорейском парламенте.

Давление на правительство

Как предполагают в Корее, этот законопроект вряд ли будет принят.

Но при этом он и два других законопроекта усилят давление на правительство, чтобы оно вышло за пределы своих традиционных позиций.

Другие законопроекты касаются гражданских союзов и процедур экстракорпорального оплодотворения для незамужних женщин.

Напомним, народный депутат от "Голоса" Инна Совсун подала на регистрацию в Верховную Раду законопроект о зарегистрированных партнерствах. Ими смогут воспользоваться ЛГБТ-пары.

Также Новини.LIVE писали, что в июле в Украине зарегистрировали петицию о легализации однополых браков. Владимир Зеленский ответил на это обращение и сказал, что Кабинет министров нарабатывал варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.

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