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Південна Корея вперше розгляне закон про одностатеві шлюби

31 травня 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Південна Корея вперше розгляне закон про одностатеві шлюби
Акція протесту ЛГБТ в столиці Південної Кореї. Фото: Reuters/Heo Ran/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Парламент Південної Кореї розгляне питання одностатевих шлюбів на пленарному засіданні. Втім, шанси бути ухваленим у цього законопроєкту є невеликими.

Про це повідомляє The Guardian.

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Уперше в парламенті

До парламенту Південної Кореї уперше в історії цієї країни було внесено законопроєкт про визнання одностатевих шлюбів.

Ініціатором цього законопроєкту є представник невеликої опозиційної Партії справедливості.

Співавторами є 12 законодавців від усіх основних партій, представлених у південнокорейському парламенті.

Тиск на уряд

Як припускають у Кореї, цей законопроєкт навряд чи буде ухвалений.

Але при цьому він та два інші законопроєкти посилять тиск на уряд, аби він вийшов за межі своїх традиційних позицій.

Інші законопроєкти стосуються цивільних союзів та процедури екстракорпорального запліднення для незаміжніх жінок.

Нагадаємо, народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун подала на реєстрацію до Верховної Ради законопроєкт про реєстровані партнерства. Ними зможуть скористатися, зокрема, ЛГБТ-пари.

Також Новини.LIVE писали, що у липні в Україні зареєстрували петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. Володимир Зеленський відповів на це звернення і сказав, що Кабінет міністрів напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства.

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