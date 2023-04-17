Южная Корея, США и Япония начали военные учения: грозный кулак в сторону КНДР

Военные корабли. Иллюстративное фото: mil.gov.ua

Сегодня, 17 апреля, Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря. Страны активизировались для усиления сдерживания северокорейских угроз.

Об этом сообщает Yonhap.

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Издание отмечает, что 3 эсминца, участвующих в учениях, имеют системы "Иджис", состоящие из интегрированной сети средств обнаружения и поражения ракет, включая южнокорейский Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Atago.

Во время военных учений проходит тренировка по выявлению и отслеживанию целей, смоделированных компьютерными баллистическими ракетами, а также обмен информацией в реальном времени между союзниками. Это позволит своевременно выявлять запуски баллистических ракет по Северной Корее и быстро реагировать на них в случае угрозы.

"Это была возможность укрепить сотрудничество в области безопасности между Югом, США и Японией против прогрессирующих ядерных и ракетных угроз со стороны Севера, а также улучшить возможности наших ВМС реагировать на запуск баллистических ракет", — заявляет представитель ВМС.

Также отмечается, что в последний раз 3 страны проводили такие трехсторонние учения по противоракетной обороне в феврале.

На прошлой неделе во время "Трехсторонних оборонных переговоров" Южная Корея, США и Япония договорились регулярно проводить учения противоракетной обороны для противодействия угрозам Северной Кореи.

Напомним, что Южная Корея произвела предупредительный выстрел в сторону северокорейского патрульного катера, пересекшего морскую границу между двумя странами. Пограничный патруль Южной Кореи попытался вынудить северокорейский катер покинуть территориальные воды страны, выполняя свои обязанности по охране границы.