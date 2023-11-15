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Южная Корея предупреждает о рисках связей между КНДР и Россией

15 ноября 2023 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Южная Корея предупреждает о рисках связей между КНДР и Россией
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль. Фото: JEON HEON-KYUN/ REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль обеспокоенный тесными связями КНДР и России. Он направляется в США на саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) и ожидает скоординированного ответа на усиление военных связей между этими странами.

Об этом сообщает Reuters.

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Сегодня в Сан-Франциско состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, где обсудят конфликты в Газе и Украине и, в частности, усиление военных связей между Россией и Северной Кореей.

В то же время, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что очень обеспокоен незаконным сотрудничеством между Северной Кореей и Россией, ведь это несет "серьезную угрозу" региональной безопасности. Он заявил, что обсудит с мировыми лидерами способы совместного ответа на развитие событий.

Кроме того, известно, что на саммите будет присутствовать и российская делегация во главе с вице-премьер-министром. Однако в США заявили, что не планируют проводить никаких встреч с российскими чиновниками, также присутствующими на форуме

Напомним, ранее президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что КНДР оказывает непосредственное влияние на войну в Украине, а также обратился к главе обороны США с просьбой поддержать объединенную оборонную позицию союзников против любых провокаций со стороны Северной Кореи.

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