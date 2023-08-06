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Южная Корея разрешит бизнесменам поездки в Украину: в СМИ назвали цель

6 августа 2023 10:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Южная Корея разрешит бизнесменам поездки в Украину: в СМИ назвали цель
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Южная Корея разрешила корейским бизнесменам посещать Украину для того, чтобы принять участие в проектах реконструкции и восстановления. Однако в правительстве планируют ввести ограничения на количество путешественников.

Об этом сообщает изданиеYonhap.

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Что известно

Сообщается, что Южная Корея решила активно участвовать в восстановлении Украины, которую разрушила полномасштабная война России. К этой инициативе также присоединилось бизнес-сообщество страны.

Однако в правительстве планируют ввести ограничения на количество путешественников. Следовательно, смогут одновременно въезжать в Украину не более 30 человек. Находиться в стране они могут до двух недель.

Как будут путешествовать бизнесмены

Согласно корейскому законодательству, бизнесмены будут путешествовать за "исключительным использованием паспортов". В этой связи Министерство иностранных дел объявило о приеме заявок на поездки в Украину с этого месяца.

Если количество желающих превысит лимит, то им будет предложено изменить время отъезда, чтобы не превышать квоту.

Визит Южной Кореи

Сообщается, что корейская делегация во главе с министром земель Вон Хи Рьоном планирует посетить Украину в этом месяце.

Также в октябре в Киев прибудет делегация по энергетическим и заводским компаниям.

Напомним, Южная Корея и Болгария заключили соглашение с США о поставках Украине 155-мм боеприпасов. Кроме того, ведутся переговоры с Японией.

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