Южная Корея разрешит бизнесменам поездки в Украину: в СМИ назвали цель
Южная Корея разрешила корейским бизнесменам посещать Украину для того, чтобы принять участие в проектах реконструкции и восстановления. Однако в правительстве планируют ввести ограничения на количество путешественников.
Об этом сообщает изданиеYonhap.
Что известно
Сообщается, что Южная Корея решила активно участвовать в восстановлении Украины, которую разрушила полномасштабная война России. К этой инициативе также присоединилось бизнес-сообщество страны.
Однако в правительстве планируют ввести ограничения на количество путешественников. Следовательно, смогут одновременно въезжать в Украину не более 30 человек. Находиться в стране они могут до двух недель.
Как будут путешествовать бизнесмены
Согласно корейскому законодательству, бизнесмены будут путешествовать за "исключительным использованием паспортов". В этой связи Министерство иностранных дел объявило о приеме заявок на поездки в Украину с этого месяца.
Если количество желающих превысит лимит, то им будет предложено изменить время отъезда, чтобы не превышать квоту.
Визит Южной Кореи
Сообщается, что корейская делегация во главе с министром земель Вон Хи Рьоном планирует посетить Украину в этом месяце.
Также в октябре в Киев прибудет делегация по энергетическим и заводским компаниям.
Напомним, Южная Корея и Болгария заключили соглашение с США о поставках Украине 155-мм боеприпасов. Кроме того, ведутся переговоры с Японией.