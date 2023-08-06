Південна Корея дозволить бізнесменам поїздки в Україну: у ЗМІ назвали мету

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль та президент України Володимир Зеленський. Фото: google

Південна Корея дозволила корейським бізнесменам відвідувати Україну для того, щоб взяти участь у проєктах реконструкції і відбудови. Однак, в Уряді планують ввести обмеження на кількість подорожуючих.

Про це повідомляє видання Yonhap.

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Що відомо

Повідомляється, що Південна Корея вирішила брати активну участь відновленні України, яку зруйнувала повномасштабна війна Росії. До цієї ініціативи також приєдналася бізнес-спільнота країни.

Однак, в Уряді планують ввести обмеження на кількість подорожуючих. Відтак, зможуть одночасно в'їжджати в Україну не більше 30 осіб. Перебувати у країні вони зможуть до двох тижнів.

Як подорожуватимуть бізнесмени

Згідно з корейським законодавством, бізнесмени подорожуватимуть за "винятковим використанням паспортів". У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ оголосило про прийом заявок на поїздки до України з цього місяця.

Якщо кількість охочих перевищить ліміт, то їм запропонують змінити час від’їзду, аби не перевищувати квоту.

Візит Південної Кореї

Повідомляється, що корейська делегація на чолі з міністром земель Вон Хі Рьоном планує відвідати Україну у цьому місяці.

Також у жовтні до Києва прибуде делегація з енергетичних і заводських компаній.

Нагадаємо, Південна Корея та Болгарія уклали угоду з США про постачання Україні 155-мм боєприпасів. Крім того, ведуться переговори з Японією.