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Південна Корея дозволить бізнесменам поїздки в Україну: у ЗМІ назвали мету

6 серпня 2023 10:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Південна Корея дозволить бізнесменам поїздки в Україну: у ЗМІ назвали мету
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль та президент України Володимир Зеленський. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Південна Корея дозволила корейським бізнесменам відвідувати Україну для того, щоб взяти участь у проєктах реконструкції і відбудови. Однак, в Уряді планують ввести обмеження на кількість подорожуючих.

Про це повідомляє видання Yonhap

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Що відомо

Повідомляється, що Південна Корея вирішила брати активну участь відновленні України, яку зруйнувала повномасштабна війна Росії. До цієї ініціативи також приєдналася бізнес-спільнота країни. 

Однак, в Уряді планують ввести обмеження на кількість подорожуючих. Відтак, зможуть одночасно в'їжджати в Україну не більше 30 осіб. Перебувати у країні вони зможуть до двох тижнів. 

Як подорожуватимуть бізнесмени

Згідно з корейським законодавством, бізнесмени подорожуватимуть за "винятковим використанням паспортів". У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ оголосило про прийом заявок на поїздки до України з цього місяця. 

Якщо кількість охочих перевищить ліміт, то їм запропонують змінити час від’їзду, аби не перевищувати квоту.

Візит Південної Кореї

Повідомляється, що корейська делегація на чолі з міністром земель Вон Хі Рьоном планує відвідати Україну у цьому місяці. 

Також у жовтні до Києва прибуде делегація з енергетичних і заводських компаній. 

Нагадаємо, Південна Корея та Болгарія уклали угоду з США про постачання Україні 155-мм боєприпасів. Крім того, ведуться переговори з Японією.

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