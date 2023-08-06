Південна Корея дозволить бізнесменам поїздки в Україну: у ЗМІ назвали мету
Південна Корея дозволила корейським бізнесменам відвідувати Україну для того, щоб взяти участь у проєктах реконструкції і відбудови. Однак, в Уряді планують ввести обмеження на кількість подорожуючих.
Про це повідомляє видання Yonhap.
Що відомо
Повідомляється, що Південна Корея вирішила брати активну участь відновленні України, яку зруйнувала повномасштабна війна Росії. До цієї ініціативи також приєдналася бізнес-спільнота країни.
Однак, в Уряді планують ввести обмеження на кількість подорожуючих. Відтак, зможуть одночасно в'їжджати в Україну не більше 30 осіб. Перебувати у країні вони зможуть до двох тижнів.
Як подорожуватимуть бізнесмени
Згідно з корейським законодавством, бізнесмени подорожуватимуть за "винятковим використанням паспортів". У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ оголосило про прийом заявок на поїздки до України з цього місяця.
Якщо кількість охочих перевищить ліміт, то їм запропонують змінити час від’їзду, аби не перевищувати квоту.
Візит Південної Кореї
Повідомляється, що корейська делегація на чолі з міністром земель Вон Хі Рьоном планує відвідати Україну у цьому місяці.
Також у жовтні до Києва прибуде делегація з енергетичних і заводських компаній.
Нагадаємо, Південна Корея та Болгарія уклали угоду з США про постачання Україні 155-мм боєприпасів. Крім того, ведуться переговори з Японією.