Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во вторник, 23 июля, глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. Это произошло на фоне расследования в отношении действий ее ведомства в связи с покушением на экс-президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNBC.

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Как происходила отставка

Отставка произошла на следующий день после того, как члены комитета по надзору Палаты представителей США раскритиковали ее на слушаниях относительно действий Секретной службы в день митинга Трампа 13 июля, где на него было совершено покушение.

Тогда Читл отклонила призывы уйти в отставку, заявив, что она является наиболее квалифицированным человеком для главы Секретной службы, которая отвечает за защиту президента, вице-президента, членов их семей и ведущих кандидатов в президенты.

Издание отмечает, что глава ведомства разозлила членов Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей, отказавшись отвечать на многие вопросы о действиях Секретной службы вокруг митинга Трампа.

Сегодня же Читл написала письмо сотрудникам Секретной службы, в котором признала, что агентство не справилось и она уходит в отставку.

"В свете последних событий я с тяжелым сердцем приняла трудное решение уйти с поста вашего директора. Торжественная миссия Секретной службы — защищать лидеров и финансовую инфраструктуру нашей страны. 13 июля мы не справились с этой миссией", — говорится в письме.

Напомним, что 13 июля Дональд Трамп выступал перед избирателями в штате Пенсильвания. В этот день на бывшего президента США было совершено покушение — по нему несколько раз выстрелил 20-летний Томас Крукс. Пуля задела правое ухо Трампа. Сам стрелок был убит.

Также мы писали, что сторонники Трампа обвинили полицию в бездействии. По данным одного из пользователей соцсети Х, антиснайперское подразделение 42 секунды наблюдало за стрелком и ничего не делало.