Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

После покушения на Трампа глава Секретной службы США подала в отставку
Во вторник, 23 июля, глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. Это произошло на фоне расследования в отношении действий ее ведомства в связи с покушением на экс-президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает CNBC.
Как происходила отставка
Отставка произошла на следующий день после того, как члены комитета по надзору Палаты представителей США раскритиковали ее на слушаниях относительно действий Секретной службы в день митинга Трампа 13 июля, где на него было совершено покушение.
Тогда Читл отклонила призывы уйти в отставку, заявив, что она является наиболее квалифицированным человеком для главы Секретной службы, которая отвечает за защиту президента, вице-президента, членов их семей и ведущих кандидатов в президенты.
Издание отмечает, что глава ведомства разозлила членов Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей, отказавшись отвечать на многие вопросы о действиях Секретной службы вокруг митинга Трампа.
Сегодня же Читл написала письмо сотрудникам Секретной службы, в котором признала, что агентство не справилось и она уходит в отставку.
"В свете последних событий я с тяжелым сердцем приняла трудное решение уйти с поста вашего директора. Торжественная миссия Секретной службы — защищать лидеров и финансовую инфраструктуру нашей страны. 13 июля мы не справились с этой миссией", — говорится в письме.
Напомним, что 13 июля Дональд Трамп выступал перед избирателями в штате Пенсильвания. В этот день на бывшего президента США было совершено покушение — по нему несколько раз выстрелил 20-летний Томас Крукс. Пуля задела правое ухо Трампа. Сам стрелок был убит.
Также мы писали, что сторонники Трампа обвинили полицию в бездействии. По данным одного из пользователей соцсети Х, антиснайперское подразделение 42 секунды наблюдало за стрелком и ничего не делало.
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