Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow После покушения на Трампа глава Секретной службы США подала в отставку arrow

После покушения на Трампа глава Секретной службы США подала в отставку

23 июля 2024 18:31
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Во вторник, 23 июля, глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. Это произошло на фоне расследования в отношении действий ее ведомства в связи с покушением на экс-президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNBC.

Читайте также:

Как происходила отставка

Отставка произошла на следующий день после того, как члены комитета по надзору Палаты представителей США раскритиковали ее на слушаниях относительно действий Секретной службы в день митинга Трампа 13 июля, где на него было совершено покушение.

Тогда Читл отклонила призывы уйти в отставку, заявив, что она является наиболее квалифицированным человеком для главы Секретной службы, которая отвечает за защиту президента, вице-президента, членов их семей и ведущих кандидатов в президенты.

Издание отмечает, что глава ведомства разозлила членов Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей, отказавшись отвечать на многие вопросы о действиях Секретной службы вокруг митинга Трампа.

Сегодня же Читл написала письмо сотрудникам Секретной службы, в котором признала, что агентство не справилось и она уходит в отставку.

"В свете последних событий я с тяжелым сердцем приняла трудное решение уйти с поста вашего директора. Торжественная миссия Секретной службы — защищать лидеров и финансовую инфраструктуру нашей страны. 13 июля мы не справились с этой миссией", — говорится в письме.

Напомним, что 13 июля Дональд Трамп выступал перед избирателями в штате Пенсильвания. В этот день на бывшего президента США было совершено покушение — по нему несколько раз выстрелил 20-летний Томас Крукс. Пуля задела правое ухо Трампа. Сам стрелок был убит.

Также мы писали, что сторонники Трампа обвинили полицию в бездействии. По данным одного из пользователей соцсети Х, антиснайперское подразделение 42 секунды наблюдало за стрелком и ничего не делало.

США выборы Дональд Трамп президент Америка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом