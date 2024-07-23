Глава Секретної служби США пішла у відставку після замаху на Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У вівторок, 23 липня, глава Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку. Це сталося на тлі розслідування щодо дій її відомства через замах на екс-президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNBC.

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Як відбувалася відставка

Відставка відбулася наступного дня після того, як члени комітету з нагляду Палати представників США розкритикували її на слуханнях щодо дій Секретної служби у день мітингу Трампа 13 липня, де на нього було вчинено замах.

Тоді Чітл відхилила заклики піти у відставку, заявивши, що вона є найбільш кваліфікованою людиною для глави Секретної служби, яка відповідає за захист президента, віце-президента, членів їх сімей та провідних кандидатів у президенти.

Видання зазначає, що глава відомства розлютила членів Комітету з нагляду та підзвітності Палати представників, відмовившись відповідати на багато питань щодо дій Секретної служби навколо мітингу Трампа.

Сьогодні ж, Чітл написала листа співробітникам Секретної служби, в якому визнала, що агентство не впоралося і вона йде у відставку.

"У світлі останніх подій я з важким серцем прийняла важке рішення піти з посади вашого директора. Урочиста місія Секретної служби — захищати лідерів та фінансову інфраструктуру нашої країни. 13 липня ми не впоралися з цією місією", — йдеться у листі.

Нагадаємо, що 13 липня Дональд Трамп виступав перед виборцями у штаті Пенсільванія. Цього дня на колишнього президента США було вчинено замах — по ньому кілька разів вистрілив 20-річний Томас Крукс. Куля зачепила праве вухо Трампа. Сам стрілець був убитий.

Також ми писали, що прихильники Трампа звинуватили поліцію у бездіяльності. За даними одного з користувачів соцмережі Х, антиснайперський підрозділ 42 секунди спостерігав за стрільцем і нічого не робив.