После скандала с одесским военкомом Арахамия хочет проверок по всей стране

Глава фракции "Слуга народу" в Верховной Раде Давид Арахамия. Фото: "Голос України"

Глава фракции "Слуга народу" Давид Арахамия предлагает устроить проверки руководителям всех военкоматов Украины. Причиной появления такого предложения стал скандал с одесским военкомом, у которого обнаружили недвижимость на территории Испании.

Об этом глава парламентской монокоалиции написал на своем Telegram-канале.

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Взял под личный контроль

Давид Арахамия отреагировал на скандал с одесским военкомом, у которого обнаружили недвижимость в Испании.

Он заявил, что как член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет инициировать расследование этого инцидента, а также детальное освещение его в прессе.

"Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования", — подчеркнул Арахамия.

Проверки всех областей

Кроме того, глава парламентской фракции "Слуга народу" планирует обратиться в уполномоченные государственные органы.

Арахамия о скандале с одесским военкомом

Сутью обращения будет проведение проверок не только руководителя одесского военкомата, но и всех аналогичных структур по всей стране.

Напомним, СМИ сообщили, что военный комиссар из Одессы Евгений Борисов приобрел во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи недвижимость в Испании.

А в мае стало известно, что Евгений Борисов в прошлом году летал на отдых в Испанию.