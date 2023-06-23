После скандала с одесским военкомом Арахамия хочет проверок по всей стране
Глава фракции "Слуга народу" Давид Арахамия предлагает устроить проверки руководителям всех военкоматов Украины. Причиной появления такого предложения стал скандал с одесским военкомом, у которого обнаружили недвижимость на территории Испании.
Об этом глава парламентской монокоалиции написал на своем Telegram-канале.
Взял под личный контроль
Давид Арахамия отреагировал на скандал с одесским военкомом, у которого обнаружили недвижимость в Испании.
Он заявил, что как член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет инициировать расследование этого инцидента, а также детальное освещение его в прессе.
"Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования", — подчеркнул Арахамия.
Проверки всех областей
Кроме того, глава парламентской фракции "Слуга народу" планирует обратиться в уполномоченные государственные органы.
Сутью обращения будет проведение проверок не только руководителя одесского военкомата, но и всех аналогичных структур по всей стране.
Напомним, СМИ сообщили, что военный комиссар из Одессы Евгений Борисов приобрел во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи недвижимость в Испании.
А в мае стало известно, что Евгений Борисов в прошлом году летал на отдых в Испанию.