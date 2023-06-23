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После скандала с одесским военкомом Арахамия хочет проверок по всей стране

23 июня 2023 09:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
После скандала с одесским военкомом Арахамия хочет проверок по всей стране
Глава фракции "Слуга народу" в Верховной Раде Давид Арахамия. Фото: "Голос України"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Глава фракции "Слуга народу" Давид Арахамия предлагает устроить проверки руководителям всех военкоматов Украины. Причиной появления такого предложения стал скандал с одесским военкомом, у которого обнаружили недвижимость на территории Испании.

Об этом глава парламентской монокоалиции написал на своем Telegram-канале.

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Взял под личный контроль

Давид Арахамия отреагировал на скандал с одесским военкомом, у которого обнаружили недвижимость в Испании.

Он заявил, что как член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет инициировать расследование этого инцидента, а также детальное освещение его в прессе.

"Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования", — подчеркнул Арахамия.

Проверки всех областей

Кроме того, глава парламентской фракции "Слуга народу" планирует обратиться в уполномоченные государственные органы.

Арахамия о скандале с одесским военкомом
Арахамия о скандале с одесским военкомом

Сутью обращения будет проведение проверок не только руководителя одесского военкомата, но и всех аналогичных структур по всей стране.

Напомним, СМИ сообщили, что военный комиссар из Одессы Евгений Борисов приобрел во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи недвижимость в Испании.

А в мае стало известно, что Евгений Борисов в прошлом году летал на отдых в Испанию.

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