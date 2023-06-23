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Після скандалу із одеським військкомом Арахамія хоче перевірок по усій країні

23 червня 2023 09:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Після скандалу із одеським військкомом Арахамія хоче перевірок по усій країні
Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Фото: "Голос України"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує влаштувати перевірки керівникам усіх військкоматів України. Причиною появи такої пропозиції став скандал із одеським військкомом, у якого знайшли нерухомість на території Іспанії.

Про це очільник парламентської монокоаліції написав на своєму Telegram-каналі.

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Взяв під особистий контроль

Давид Арахамія відреагував на скандал із одеським військкомом, у якого знайшли нерухомість в Іспанії.

Він заявив, що, як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, буде ініціювати розслідування цього інциденту, а також детальне висвітлення його у пресі.

"Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль хід розслідування", — наголосив Арахамія.

Перевірки усіх областей

Крім того, очільник парламентської фракції "Слуга народу" планує звернутися до уповноважених державних органів.

Арахамія про скандал із одеським військкомом
Арахамія про скандал із одеським військкомом

Суттю звернення буде проведення перевірок не тільки керівника одеського військкомату, а усіх аналогічних структур по усій країні.

Нагадаємо, у червні ЗМІ повідомили, що військовий комісар з Одеси Євген Борисов придбав під час війни віллу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

А у травні стало відомо, що Євген Борисов минулого року літав на відпочинок до Іспанії.

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