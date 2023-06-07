После разговора с Зеленским Эрдоган позвонил Путину

После разговора с Зеленским турецкий лидер позвонил Путину
После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Турции Раджеп Эрдоган позвонил по телефону Владимиру Путину. Лидеры обсуждали подрыв на Каховской ГЭС.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
Детали разговора
Сообщается, что Эрдоган рассказал об идее создать специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием последствий разрушения на ГЭС.
О том, что ответил ему российский лидер, неизвестно. Его ответ Анкара не обнародовала.
Что сказал Путин
Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе разговора с Эрдоганом Путин назвал уничтожение Каховской ГЭС варварской акцией Киева, созданной совместно с западными кураторами.
Разговор Эрдогана и Зеленского
Сегодня Эрдоган общался с Зеленским.
Президент Украины рассказал Эрдогану о последствиях российского теракта на ГЭС, а также о возможных рисках экологической катастрофы для ЗАЭС.
Кроме этого, Зеленский передал Турции список потребностей, которые нужны для того, чтобы ликвидировать беду на Херсонщине.
В свою очередь, Эрдоган предложил создать специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием взрыва на Каховской ГЭС. В нее могут войти эксперты обеих сторон, а также ООН и международное сообщество, включая Турцию.
Турецкий лидер также отметил, что Турция готова сделать все возможное в этом вопросе, а также выразил надежду на переговоры.
Напомним, ранее в блиц-интервью Новини.LIVE Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования рассказал, почему разрушение Каховской ГЭС такая же катастрофа для Украины, как и взрыв на ЧАЭС, и сколько времени понадобится на ее восстановление.