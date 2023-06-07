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После разговора с Зеленским турецкий лидер позвонил Путину

7 июня 2023 16:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
После разговора с Зеленским Эрдоган позвонил Путину
Раджеп Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Турции Раджеп Эрдоган позвонил по телефону Владимиру Путину. Лидеры обсуждали подрыв на Каховской ГЭС.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

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Детали разговора

Сообщается, что Эрдоган рассказал об идее создать специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием последствий разрушения на ГЭС.

О том, что ответил ему российский лидер, неизвестно. Его ответ Анкара не обнародовала.

Что сказал Путин

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе разговора с Эрдоганом Путин назвал уничтожение Каховской ГЭС варварской акцией Киева, созданной совместно с западными кураторами.

Разговор Эрдогана и Зеленского

Сегодня Эрдоган общался с Зеленским.

Президент Украины рассказал Эрдогану о последствиях российского теракта на ГЭС, а также о возможных рисках экологической катастрофы для ЗАЭС.

Кроме этого, Зеленский передал Турции список потребностей, которые нужны для того, чтобы ликвидировать беду на Херсонщине.

В свою очередь, Эрдоган предложил создать специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием взрыва на Каховской ГЭС. В нее могут войти эксперты обеих сторон, а также ООН и международное сообщество, включая Турцию.

Турецкий лидер также отметил, что Турция готова сделать все возможное в этом вопросе, а также выразил надежду на переговоры.

Напомним, ранее в блиц-интервью Новини.LIVE Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования рассказал, почему разрушение Каховской ГЭС такая же катастрофа для Украины, как и взрыв на ЧАЭС, и сколько времени понадобится на ее восстановление.

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