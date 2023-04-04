После прихода Маска Twitter начал маркировать контент о войне в Украине как дезинформацию

Илон Маск изменил алгоритмы Twitter

Пользователи заметили в обнародованных алгоритмах компании Twitter антиукраинскую деятельность. Твиты о войне в Украине после покупки соцсети Илоном Маском начали маркировать как дезинформацию.

Об этом сообщило "Детектор медиа".

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Контент о войне – дезинформация?

Недавно была обнародована часть исходного кода рекомендаций Twitter. После этого пользователи соцсети заметили некоторые манипуляции, касающиеся Украины.

Так, из пользователей отметил, что темы, связанные с Украиной (UkraineCrisisTopic), начали обозначаться так называемыми "маркерами безопасности", то есть были квалифицированы как дезинформация — и поэтому реже попадают в рекомендации.

До Маска было иначе

Другой пользователь, проанализировав ситуацию, отметил, что, по его мнению, к покупке соцсети Twitter Илоном Маском алгоритм был настроен противоположным образом, предпочитая контент о войне в Украине.

На нынешнюю ситуацию отреагировала благотворительная инициатива United24. На своей Twitter-странице United24 отметили: "Ничего страшного, только сообщения о стране, которая испытала вторжение и где люди каждый день борются за свою жизнь… интересно, кому это выгодно".

Напомним, осенью прошлого года миллиардер Илон Маск купил соцсеть Twitter за 44 млрд долларов. Он предложил сотрудникам премию в виде акций исходя из оценки стоимости компании в 20 млрд долларов. Маск оценил Twitter вдвое дешевле суммы покупки.

В январе стало известно, что в Twitter после прихода в компанию Илона Маска сократили до 80% работников.

Фото: Reuters