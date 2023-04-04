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Після приходу Маска Twitter почав маркувати контент про війну в Україні як дезінформацію

4 квітня 2023 09:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Ілон Маск змінив алгоритми Twitter
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Користувачі помітили в оприлюднених алгоритмах компанії Twitter антиукраїнську діяльність. Твіти про війну в Україні після купівлі соцмережі Ілоном Маском почали маркувати як дезінформацію.

Про це повідомило "Детектор медіа".

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Контент про війну — дезінформація?

Нещодавно була оприлюднена частину вихідного коду рекомендацій Twitter. Після цього користувачі соцмережі помітили певні маніпуляції, які стосуються України.

Так, із користувачів зазначив, що теми, пов’язані з Україною (UkraineCrisisTopic), почали позначатися так званими "маркерами безпеки", тобто були кваліфіковані як дезінформація — і тому рідше потрапляють у рекомендації.

Український контент в Twitter маркують як дезінформацію

До Маска було інакше

Інший користувач, проаналізувавши ситуацію, зазначив, що, на його думку, до купівлі соцмережі Twitter Ілоном Маском алгоритм був налаштований протилежним чином, надаючи перевагу контенту про війну в Україні.

На нинішню ситуацію відреагувала благодійна ініціатива United24. На своїй Twitter-сторінці United24 зазначили: "Нічого страшного, лише дописи про країну, яка зазнала вторгнення та де люди щодня борються за своє життя… цікаво, кому це вигідно".

Нагадаємо, восени минулого року мільярдер Ілон Маск купив соцмережу Twitter за 44 млрд доларів. Він запропонував співробітникам премію у вигляді акцій, виходячи з оцінки вартості компанії у 20 млрд доларів. Маск оцінив Twitter вдвічі дешевше за суму купівлі.

А уже у січні стало відомо, що в Twitter після приходу в компанію Ілона Маска скоротили до 80% працівників.

Фото: Reuters

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