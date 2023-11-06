После многолетней паузы Украина возобновила контакт с Сьерра-Леоне, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Сьера-Леоне Джулиусом Маадой Био. Лидеры обсудили формулу мира и встречу советников на Мальте.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

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Зеленский поздравил Сьерра-Леоне с её избранием в Совет Безопасности ООН на период 2024–2025 годов. При этом гарант выразил надежду на продолжение непоколебимой поддержки страны в отношении территориальной неприкосновенности и суверенитета Украины.

"Мы обсудили нашу формулу мира, отметили успех недавних переговоров советников на Мальте и наращивание поддержки нашей стратегии мирного решения среди стран Африки, включая использование региональных форумов", — сказал Зеленский.

Кроме того, Президент Украины поделился информацией об инициативе GrainFromUkraine и пригласил коллегу принять участие в предстоящем втором саммите, который будет проведён в рамках этой инициативы.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, за что борются и гибнут украинцы. Он подчеркнул, что война забирает лучших, однако никто не позволит российскому диктатору лишить Украину свободы.