Після багаторічної паузи Україна відновила контакт із Сьєрра-Леоне, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Сьєра-Леоне Джуліусом Маадою Біо. Лідери обговорили формулу миру та зустріч радників на Мальті.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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Зеленський привітав Сьєрра-Леоне з її обранням до Ради Безпеки ООН на період 2024–2025 років. При цьому гарант висловив сподівання на продовження непохитної підтримки країни щодо територіальної недоторканності та суверенітету України.

"Ми обговорили нашу формулу світу, наголосили на успіх нещодавніх переговорів радників на Мальті та нарощуванні підтримки нашої стратегії мирного вирішення серед країн Африки, включаючи використання регіональних форумів", — сказав Зеленський.

Крім того, Президент України поділився інформацією про ініціативу GrainFromUkraine і запросив колегу взяти участь у майбутньому другому саміті, який буде проведено в рамках цієї ініціативи.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський пояснив, за що борються та гинуть українці. Він наголосив, що війна забирає найкращих, проте ніхто не дозволить російському диктатору позбавити Україну свободи.