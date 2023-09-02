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После ареста Коломойского Зеленский поблагодарил правоохранителей за решительность

2 сентября 2023 20:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
После ареста Коломойского Зеленский поблагодарил правоохранителей за решительность
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наше государство будет без тех, кто ставил себя выше закона и грабил страну. Он поблагодарил украинских правоохранителей "за решимость".

Об этом он заявил в вечернем обращении.

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"Я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились. Закон должен работать. Так есть, так будет", — отметил глава государства.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.

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