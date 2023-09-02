После ареста Коломойского Зеленский поблагодарил правоохранителей за решительность
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наше государство будет без тех, кто ставил себя выше закона и грабил страну. Он поблагодарил украинских правоохранителей "за решимость".
Об этом он заявил в вечернем обращении.
Реакция Президента на арест Коломойского
"Я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились. Закон должен работать. Так есть, так будет", — отметил глава государства.
Напомним, Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.