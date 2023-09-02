Після арешту Коломойського Зеленський подякував правоохоронцям за рішучість

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша держава буде без тих, хто ставив себе вище, ніж закон та грабував країну. Він подякував українським правоохоронцям "за рішучість".

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

Читайте також:

Реакція Президента на арешт Коломойського

"Я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Закон повинен працювати. Так є, так буде", — зауважив глава держави.

Про що ще сказав Зеленський

Також глава держави привітав з Днем міста Одесу, Суми та Лисичанськ.

"Міста, без яких не уявити Україну. Одеса — наша опора на півдні, на Чорному морі. Місто, яке разом з Україною має і завжди матиме глобальне значення, порт, від якого залежить життя різних народів від українського експорту через велику Одесу. Місто культури, яке вміє бути цікавим для всіх, уміє поважати кожного і кожну. Ми захистимо Одесу від знищення, бо нічого іншого, крім деградації російським режим не здатний принести", — зазначив він.

За його словами, місто Суми завжди буде відзначати свій день "вільним та українським".

"У цей час, час війни, із Сумщини, на жаль, досить часто надходять повідомлення про російський терор, про обстріли, ракети, бомби, постійні намагання російських ДРГ зайти в область, але попри все Сумщина живе, Суми живуть", — додав Президент.

Глава держави заявив, що місто Лисичанськ Україна ще має повернути разом з усією Луганщиною.

"Сьогодні ніхто не назве конкретну дату, коли місто буде знову вільним, але кожен, хто воює і працює заради України, робить усе можливе, щоб наші міста і села, які зараз в окупації, могли знову відчуте нормальне та вільне життя. Лисичанськ завжди був однією з опор сходу нашої держави, одним із ключових міст, горде місто, таким і буде", — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави.