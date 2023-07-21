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После ареста Гиркина был задержан коллаборант Павел Губарев

21 июля 2023 21:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
После ареста Гиркина был задержан коллаборант Павел Губарев
Бывший “народный губернатор” Донецкой области Павел Губарев. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Москве возле Мещанского суда был арестован Павел Губарев, ранее известный как "народный губернатор" Донецкой области и союзник Игоря Стрелкова (Гиркина). Его задержали, когда он давал комментарий журналистам.

Об этом пишут российские СМИ.

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На момент ареста Губарев давал интервью прессе о ситуации вокруг Стрелкова. По данным свидетельского видео, к нему подошла группа полицейских и увела. Те, кто находился рядом со зданием суда, выразили свое возмущение, крича "Позор!". 

До этого Губарев устроил одиночный акт протеста возле суда, призывая к освобождению Стрелкова. Присутствующие поддерживали его, крича "Свободу!".

Помимо Губарева, полиция также задержала женщину с табличкой, на которой было написано "Сила в правде". До момента своего задержания она выразила поддержку Стрелкову.

Напомним, сегодня, 21 июля, российские правоохранители задержали террориста Игоря Гиркина. Его супруга подтвердила эту информацию.

Также мы писали, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на задержание в России террориста Игоря Гиркина. Там подчеркнули, что Кремль переходит в активную фазу внутреннего противостояния.

Добавим, международный террорист Игорь Стрелков (Гиркин) просит не отправлять его в СИЗО. Его задержали 21 июля и обвиняют в экстремизме.

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