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Після арешту Гіркіна було затримано колаборанта Павла Губарєва

21 липня 2023 21:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Після арешту Гіркіна було затримано колаборанта Павла Губарєва
Колишній народний губернатор Донецької області Павло Губарєв. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Москві біля Міщанського суду був заарештований Павло Губарєв, раніше відомий як "народний губернатор" Донецької області та союзник Ігоря Стрєлкова (Гіркіна). Його затримали, коли він давав коментар журналістам.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Затримання Губарєва

На момент арешту Губарєв давав інтерв'ю пресі щодо ситуації навколо Стрєлкова. За даними свідків, до нього підійшла група поліцейських і відвела. Ті, хто перебував поряд із будівлею суду, висловили своє обурення, кричачи "Ганьба!".

До цього Губарєв влаштував поодинокий акт протесту біля суду, закликаючи до звільнення Стрєлкова. Присутні підтримували його, кричачи "Свободу!"

Крім Губарєва, поліція також затримала жінку з табличкою, де було написано "Сила в правді". До моменту свого затримання вона висловила підтримку Стрєлкову.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Гіркіна. Його дружина підтвердила цю інформацію.

Також ми писали, що у Головному управлінні розвідки Міноборони України відреагували на затримання у Росії терориста Ігоря Гіркіна. Там наголосили, що Кремль переходить в активну фазу внутрішнього протистояння.

Додамо, міжнародний терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) просить не відправляти його до СІЗО. Його затримали 21 липня та звинувачують в екстремізмі.

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