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Пискун заявил, что после получения паспорта рф украинцев могут объявить коллаборантами

4 мая 2023 18:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пискун заявил, что после получения паспорта рф украинцев могут объявить коллаборантами
Глава союза юристов Украины Святослав Пискун. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава союза юристов Украины Святослав Пискун заявил, что нет гарантий, что послушав украинского омбудсмена, украинец возьмет российский паспорт, а потом когда Украина вернет все территории, этого человека не объявят коллаборантом. Он считает, что Украина может принять закон, что все украинцы, которые отказались от своего гражданства, являются коллаборантами и преступниками.

Об этом он сказал в эфире Новини.LIVE.

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Что сказал Пискун

По словам Пискуна, даже немцы не депортировали с захваченных территорий и никого не заставляли получать немецкое гражданство во время Второй мировой войны.

"Действующие власти должны донести до граждан, что если без получения гражданства вам грозит смерть и у вас нет другого выхода, тогда вы должны делать так, как вам говорят, чтобы сохранить свою жизнь и имущество. Но после возврата территорий сразу нужно подать в суд на оспаривание, чтобы избавиться от этого гражданства", — считает Пискун.

Предыстория

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предоставляет возможность для депортации жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, если они отказываются от российского гражданства и считаются угрозой для национальной безопасности России.

В соответствии с данным указом, такие люди будут рассматриваться как иностранцы в России, и их могут депортировать из страны, если они будут создавать угрозу национальной безопасности. Однако омбудсмен Дмитрий Лубинец призывает жителей этих территорий получить российское гражданство, чтобы сохранить свою жизнь.

Министр Ирина Верещук, с другой стороны, советует украинцам не брать паспорт России. Оба мнения имеют право на существование, и каждый человек должен самостоятельно принимать решение, что ему делать.

Напомним, на временно оккупированных территориях россияне вынуждают украинцев переходить на российские паспорта. В частности, во временно оккупированном Мариуполе захватчики уже раздали местным жителям более 40 тысяч российских паспортов. Еще 44 тысячи горожан — на очереди.

 

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