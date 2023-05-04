Піскун заявив, що після отримання паспорта Росії українців можуть оголосити колаборантами

Голова спілки правників України Святослав Піскун. Фото: УНІАН

Глава спілки юристів України Святослав Піскун заявив, що немає гарантій, що, послухавши українського омбудсмена, українець візьме російський паспорт, а потім, коли Україна поверне всі території, цю людину не оголосять колаборантом. Він вважає, що Україна може ухвалити закон, що всі українці, які відмовилися від свого громадянства, є колаборантами та злочинцями.

Про це він сказав в ефірі Новини.LIVE.

Читайте також:

Що сказав Піскун

За словами Піскуна, навіть німці не депортували із захоплених територій і нікого не змушували отримувати німецьке громадянство під час Другої світової війни.

"Чинна влада повинна донести до громадян, що якщо без отримання громадянства вам загрожує смерть і у вас немає іншого виходу, тоді ви повинні робити так, як вам кажуть, щоб зберегти своє життя та майно. Але після повернення територій відразу потрібно подати до суду на оскарження, щоб позбавитися цього громадянства", — вважає Піскун.

Передісторія

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який надає можливість для депортації мешканців Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, якщо вони відмовляються від російського громадянства та вважаються загрозою для національної безпеки Росії.

Відповідно до цього указу, такі люди розглядатимуться як іноземці в Росії, і їх можуть депортувати з країни, якщо вони становитимуть загрозу національній безпеці. Проте омбудсмен Дмитро Лубінець закликає мешканців цих територій отримати російське громадянство, щоб зберегти своє життя.

Міністр Ірина Верещук, з іншого боку, радить українцям не брати паспорти Росії. Обидві думки мають право на існування, і кожна людина має самостійно приймати рішення, що їй робити.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни змушують українців переходити на російські паспорти. Зокрема, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники вже роздали місцевим жителям понад 40 тисяч паспортів. Ще 44 тисячі городян на черзі.