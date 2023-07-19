"Пинком под зад": Арахамия жестко отреагировал на скандальные госзакупки

Давид Арахамия. Фото: прессслужба "Слуги народа"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что обратился к местным властям, чтобы они каким-то образом урегулировали вопросы закупок. Он надеется, что его поймут.

Об этом он заявил в комментарии СМИ.

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"Я решил обратиться с таким месседжем ко всем органам, в том числе к местному самоуправлению, для того чтобы они просто спохватились... Я надеюсь, что они это поймут, потому что они в своих общинах видят, что люди это не одобряют. Рано ли поздно будут избирательные процессы и люди ответят на это своим голосом и пинком под зад всех пошлют", — подчеркнул Арахамия.

По его словам, если такие месседжи не поймут, то это будут "делать силовым путем".

Ограничение Верховной Радой

Ранее Давид Арахамия прокомментировал массовые неотложные тендеры, объявленные местными властями во время войны. Нардеп пообещал ограничить закупки через Верховную Раду, если не прекратится "пир во время чумы".

Напомним, 29 июня Харьковская городская поликлиника №24 заключила договор о приобретении четырех футболок на 21 000 гривен с ФЛП Клименко Артем Викторовичем. Также в течение года медучреждение заказывало дорогую обувь для персонала и переплачивало на других закупках.