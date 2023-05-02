Песков заявил, что спецслужбы РФ делают все необходимое для того, чтобы 9 мая было безопасно
2 мая 2023 17:05
Пресс секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Фото: РосСМИ
Сегодня, 2 мая, Дмитрий Песков сделал несколько заявлений по поводу 9 мая в России. Он рассказал, что Путин примет участие в запуске трамвая в Мариуполе.
Об этом информируют РосСМИ.
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Заявления Пескова
Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал несколько заявлений. Главные из них:
- Владимир Путин глубоко сочувствует из-за смерти модельера Валентина Юдашкина, в ближайшее время он направит телеграмму его родным и близким;
- Москва отдает себе отчет, что Киев стоит за рядом атак и терактов на территории РФ и намерена продолжать такие действия;
- Что касается возможности украинских провокаций на 9 Мая, то спецслужбы РФ делают все необходимое для обеспечения безопасности;
- Условия зерновой сделки в части российского агросектора части не выполнены, время "сжимается, как шагреневая кожа";
- Контакты о зерновом соглашении продолжаются, но пока не приносят никаких результатов;
- Кремль не конкретизирует уровень, время и место будущих контактов по зерновому соглашению;
- Прямая и косвенная вовлеченность ФРГ в конфликт в Украине с каждым днем увеличивается, канцлер Шольц должен исходить из этого;
- РФ призывает к ускорению расследования теракта на "Северных потоках", "мир должен узнать об ответственных";
- Двусторонние отношения РФ и Польши не ожидают ничего хорошего, судя по поведению Варшавы;
- Кремлю ничего не известно о работе "мирной миссии Ватикана" по Украине;
- Цифры Пентагона о потерях РФ в спецоперации "взяты с потолка";
- Помощь в урегулировании ситуации между Арменией и Азербайджаном может приветствоваться, но только на основе трехсторонних договоренностей;
- РФ внимательно отслеживает ситуацию в экономике США в связи с возможным дефолтом;
- Путин 2 мая по ВКС примет участие в запуске трамвая в Мариуполе;
- Путин на совещании с Кабмином обсудит ситуацию с лесными пожарами в регионах.
Напомним, что оказывается, российским властям совсем не нравится, когда россияне пишут друг на друга доносы. Этот удивительный факт озвучил 25 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.